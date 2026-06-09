公務員加薪拉Curve ︱李家超：建優秀團隊要有賞罰分明制度

公務員事務局將於10月推出「公務員評核制度優化計劃（第一期）」，在公務員整體工作表現評級實施「指導性分布機制」，俗稱「拉Curve」。行政長官李家超在出席行會前見傳媒，稱要令公務員服務有效到位就要建立優秀團隊，故需要有清晰的賞罰制度，形容這是公道的制度，公務員事務局會就此多解說、及溝通。

目的是要提高政府治理

他指，公務員事務局推出新的評核機制，是優化現有機制，亦是落實《施政報告》中提出，設立部門首長責任制及強化公務員評核機制，重申目的是要提高政府治理，兩者是相輔相成。

他指在部門首長責任制中，要求首長在部門中除了建立好的制度，更要令服務有效及到位，故需建立好的團隊，重要條件是要有清晰的獎罰制度，形容獎罰要分明與公務員評審機制是息息相關，透過有效的制度去區分公務員表現，令市民對熱心工作的公務員表示支持及認同，對於行為不達標的公務員提出要求改進，若不能改進就要按制度去處理。

容部門首長按情況落實

他又稱，新機制有彈性設計，容許部門首長落實新機制時有操作空間，按其部門實際情況去落實，而公務員事務局訂下的門檻是啟動的機制，看部門首長落實時與訂下的門檻的適用性會如何，有需要時向公務員事務局解釋，如何按運作情況去落實，形容這是雙向交流，目的是建立好的文化。

另外，公務員加薪方面，李家超表示政府一向有行之有效的制度去處理，會按照6大因素去審視，而局方已與公務員團體交流意見，之後向行政會議匯報，並由行政會議作出決定。

記者：郭詠欣



相關新聞：

公務員加薪拉Curve 主管倘未如實評員工表現 嚴重者可被質疑判斷力 最差3級停發增薪點6個月

公務員加薪︱華員會倡劃一加4.12% 形容幅度低 政府人員協會要求加薪不少於4%

公務員加薪｜薪趨會確認薪酬趨勢調查結果 高層薪趨勢總指標薪達5.16%

