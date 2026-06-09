Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公務員加薪拉Curve ︱李家超：建優秀團隊要有賞罰分明制度

政情
更新時間：11:31 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:31 2026-06-09 HKT

公務員事務局將於10月推出「公務員評核制度優化計劃（第一期）」，在公務員整體工作表現評級實施「指導性分布機制」，俗稱「拉Curve」。行政長官李家超在出席行會前見傳媒，稱要令公務員服務有效到位就要建立優秀團隊，故需要有清晰的賞罰制度，形容這是公道的制度，公務員事務局會就此多解說、及溝通。

目的是要提高政府治理

他指，公務員事務局推出新的評核機制，是優化現有機制，亦是落實《施政報告》中提出，設立部門首長責任制及強化公務員評核機制，重申目的是要提高政府治理，兩者是相輔相成。

他指在部門首長責任制中，要求首長在部門中除了建立好的制度，更要令服務有效及到位，故需建立好的團隊，重要條件是要有清晰的獎罰制度，形容獎罰要分明與公務員評審機制是息息相關，透過有效的制度去區分公務員表現，令市民對熱心工作的公務員表示支持及認同，對於行為不達標的公務員提出要求改進，若不能改進就要按制度去處理。

容部門首長按情況落實

他又稱，新機制有彈性設計，容許部門首長落實新機制時有操作空間，按其部門實際情況去落實，而公務員事務局訂下的門檻是啟動的機制，看部門首長落實時與訂下的門檻的適用性會如何，有需要時向公務員事務局解釋，如何按運作情況去落實，形容這是雙向交流，目的是建立好的文化。

另外，公務員加薪方面，李家超表示政府一向有行之有效的制度去處理，會按照6大因素去審視，而局方已與公務員團體交流意見，之後向行政會議匯報，並由行政會議作出決定。

記者：郭詠欣


相關新聞：

公務員加薪拉Curve 主管倘未如實評員工表現 嚴重者可被質疑判斷力 最差3級停發增薪點6個月

公務員加薪︱華員會倡劃一加4.12% 形容幅度低 政府人員協會要求加薪不少於4%

公務員加薪｜薪趨會確認薪酬趨勢調查結果 高層薪趨勢總指標薪達5.16%
 

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
19小時前
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
2小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
23小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
21小時前
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
影視圈
14小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
4小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
13小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
5小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
1小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
23小時前