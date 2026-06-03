公務員加薪｜薪趨會確認薪酬趨勢調查結果 高層薪趨勢總指標薪達5.16%

薪酬趨勢調查委員會今（3日）召開會議並一致確認2026年薪酬趨勢調查結果。是次調查涵蓋104間公司及超過15萬名僱員，反映過去一年的薪酬變動。結果顯示，高、中、低層僱員的薪酬趨勢總指標分別為5.16%、3.67%及2.33%，相關報告書隨後將正式提交予政府。

高層額外酬金指標後達1.87%

薪酬趨勢調查委員會審核的調查結果顯示，在2025年4月2日至2026年4月1日的12個月期間，參與調查的公司給予僱員的平均薪酬調整幅度各有不同。在高層薪金級別，即月薪介乎81,511元至163,905元的僱員，其基本薪金指標為3.29%，加入1.87%的額外酬金指標後，薪酬趨勢總指標達到5.16%。

中層薪金級別方面，即月薪為26,590元至81,510元的僱員，基本薪金指標為3.16%，額外酬金指標為0.51%，薪酬趨勢總指標則為3.67%。至於月薪低於26,590元的低層薪金級別僱員，其基本薪金指標為2.73%，扣除0.40%的額外酬金指標後，薪酬趨勢總指標為2.33%。

調查涵蓋104間公司 涉及逾15萬名僱員

是次2026年薪酬趨勢調查由公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處轄下的薪酬研究調查組，按照行政長官會同行政會議在2007年3月批核的方法進行。調查結果反映了104間參與調查的公司、合共154,887名僱員在上述12個月期間的薪酬變動。

是次調查方法計及了參與公司因生活費用、一般經濟繁榮和公司業績、薪酬市值一般變動，以及勞績獎賞和級內遞增薪額而給予僱員的基本薪金及額外酬金調整。在參與調查的104間公司中，僱用至少100名員工的規模較大公司佔80間，比例達百分之77；而僱用50至99名員工的規模較小公司則有24間，佔百分之23。

在受訪的154,887名僱員之中，中層薪金級別僱員人數最多，共有77,516人，佔整體百分之50；其次為低層薪金級別，共有63,493人，佔百分之41；而高層薪金級別則有13,878人，佔百分之9。

公務員加薪｜有待行會拍板加幅

政府早前公布薪酬趨勢調查結果計算出的薪酬趨勢淨指標，高、中及低層薪酬趨勢淨指標分別是百分之4.12%、2.64%及1.17%。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，行政長長會同行政會議會考慮淨指標、香港經濟等六大因素，決定今年約17萬公務員薪酬最終加幅。

政圈預料，政府不會「跟足」淨指標加薪，高層加幅料被「壓低」。

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