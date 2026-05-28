公務員加薪｜薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%

影響公務員加薪的薪酬趨勢調查結果揭盅。按慣例，政府會從各薪金級別的「薪酬趨勢總指標」減去相關薪金級別的公務員遞增薪額開支，以得出「薪酬趨勢淨指標」。公務員事務局局長楊何蓓茵今（28日）公布2026年薪酬趨勢調查初步結果。

薪酬趨勢淨指標：高層4.12%、中層2.64%、低層1.17%

楊何蓓茵表示，按調查結果計算所得的薪酬趨勢淨指標，絕非政府本年度的公務員加薪建議；待行政會議按現行機制考慮六大因素，當局才會向職方提出薪酬調整方案。2026年度薪酬趨勢調查已完成，調查結果如實反映參加公司過去一年的實際變動。今年淨指標初步結果分別為：高層4.12%、中層2.64%、低層1.17%。

楊續指，未來一星期，政府將與公務員職方代表會面，了解他們對薪酬調整的要求及對公務員士氣的看法。隨後將向行政會議全面匯報六大因素的分析及相關數據，行政會議將作出平衡及合適的決定。

楊指，在行政長官帶領下，政府將繼續積極有為，推動提振經濟與改善民生的措施，並致力提升公務員效率與管治效能，包括更新公務員守則、建立全政府動員機制，以及推行賞罰分明的制度，鞏固公務員以民為本、勇於擔當、盡忠職守的服務文化。

六級評核中獲第四至第六級的員工不應獲增薪點

針對社會上有人認為公務員不論表現每年自動獲得增薪點的意見，楊澄清，公務員的增薪點必須與工作表現直接掛鉤，只有表現令人滿意的公務員才會獲得增薪點。在六級評核中獲第四至第六級的員工不應獲得增薪點。

此外，政府將於今年10月1日起在各部門推行「公務員評核制度優化計劃」第一期，要求各級評核人員按照常態分佈如實評核下屬的工作表現，建立更嚴謹的評核與獎懲制度。工作表現欠佳者將被有效識別，表現優秀者將獲更高評級。這將有助部門在晉升、培訓等人事管理上做得更到位。

她強調，提升公務員效率的努力將持續，務求公務員精益求精，急市民所急，更好回應社會期望。

按現有機制處理表現不佳公務員 薪酬要與私營機構有可比性

對於少數表現不理想或行為不當的公務員，楊何蓓茵強調，最佳做法是按現有機制有效處理。她指政府一直優化相關機制，當中2023年優化了處理長期工作表現不佳公務員的機制，2023至2025年間不斷完善紀律機制，簡化繁複程序，提升效率。此外，政府剛通知各部門，將推行公務員評核制度優化計劃第一期。這些措施均顯示政府嚴肅處理工作表現欠佳或行為有問題的公務員。她相信，對公眾最好的交代，就是切實運用這些做法，有效處理有問題的同事。

問及公務員整體流失率雖呈下降趨勢，但公務員內部經常提到「十個煲得九個蓋」，即9個人要做10個人的工作的情況，今次調整能否有效提升公務員士氣和留住人才。楊何蓓茵強調，公務員薪酬政策旨在維持具吸引力的薪酬水平，以吸引及挽留人才加入或留在公務員隊伍，同時保持與私營機構的相當可比性，確保公務員工作具市場競爭力，政府會在平衡各項因素下盡量達至政策目標，否則也非市民之福。

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薪酬趨勢指標具參考意義 行會將綜合平衡六大因素

楊何蓓茵表示，薪酬趨勢調查得出的淨指標只是調整機制的六大因素之一，行會不會僅憑此指標作最終決定。她強調，行政會議會綜合平衡多項同等重要的因素，包括物價變動、政府財政狀況及香港經濟狀況等，從而作出合適決定。她重申該指標絕對有其意義，是行會參考私營機構薪酬調整幅度的重要元素，缺乏此參考會令考慮不夠全面。

宏福苑聽證會進行中 將按獨立委員會結果跟進

針對傳媒關注的宏福苑事件，楊何蓓茵指出相關的聽證會目前正在進行中，相信獨立委員會最終會得出一個公正的結果，當局將會根據獨立委員會的調查結果，再去進行相關的跟進工作。

評核指導性分佈按整體職系計算 局方將監察部門首長評分

對於公務員評核制度優化計劃第一期引入的常態分布評級，楊何蓓茵解釋，評級的指導性分佈是根據「整個職系」來計算。她表示公務員事務局會在部門首長完成評核後進行監察。若發現有改善空間，局方會與相關部門首長及其隸屬的決策局進行討論。她強調對部門首長有信心，相信他們不會對團隊可改善之處放任不管。

絕大部分公務員盡忠職守 表現欠佳者將加強培訓輔導

被問及中高層與普通公務員劃一加薪會否影響社會觀感，楊何蓓茵強調，絕大部份的公務員都是專業、高效且盡忠職守地服務社會。她承認有部分不同層級的公務員表現不夠理想，但政府會利用現有有效的機制去處理這些事件。針對能力有欠缺的員工，當局會透過培訓、輔導等人事管理措施幫助他們進步；若發現有問題的地方，當局必定會作出處置。

記者：黃子龍

攝影：何健勇