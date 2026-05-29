大棋盤｜公務員加薪料「拉上補下」 行會成員：高層難加足4% 評核新制難申豁免？

年度薪酬趨勢調查結果出爐，一如本欄上星期率先披露，薪酬趨勢淨指標中，高層公務員逾4%，中層只有約2%，坊間難免有聲音質疑「肥上瘦下」。昨日淨指標正式公布，高、中、低公務員分別為4.12%、2.64%及1.17%，多名政圈人士均認為，政府不會「跟足」淨指標加薪，高層加幅勢必壓低並「拉上補下」，甚至有機會劃一加薪。

公務員加薪｜低層淨指標僅1.17% 反映AI衝擊

公務員薪酬調整按六大因素考慮，但今年情況較為特殊，事關宏福苑聽證會揭露不同部門積弊，公務員加薪不得不顧及社會觀感；華員會會長蔡冠龍昨日亦指，公務員薪酬來自公帑，會方提出訴求時考慮社會情緒是應有責任。特首李家超早前定調，強調公務員加薪是「看整體」，意味不能一竹篙打一船人。

事實上，今次薪酬趨勢調查大致反映過去一年經濟及就業市場情況，高層公務員的淨指標較高，顯示高端人才市場有需求，不少企業在「搶人才」，薪金增幅自然較多；至於中低層職位，面對AI浪潮衝擊、市況一般，淨指標偏低亦屬意料之內。有行會成員認同調查結果，不過「數據歸數據」，高層跟中、低層淨指標有一定差距，難免有人以較情緒化方式看待，特別是宏福苑事件未了結，相信綜合考慮各項因素，高層公僕不會加足4%。

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湯家驊：不應因極少數人表現連累全部人「受罰」

另一行會成員亦相信，高層加幅會收窄至跟中低層相若，甚至是劃一加薪，處理上較為乾淨利落。行會成員湯家驊則指，社會對公僕加薪有不同觀感，但不應因為極少數人表現有問題，而連累全部人「受罰」，特首亦已表明會追責到底。

代表勞工界的議員要求政府按指標加薪，勞聯林振昇認為，即使高層公務員加薪4%，亦不是高的數字，始終要挽留專業職系人員，又指低層淨指標偏低，按慣例應跟中層看齊。不過，立法會最大黨民建聯的立場卻相當謹慎，該黨議員林琳認為經濟仍存隱憂，薪酬調整必須審慎，避免過度樂觀，特別是政府近年在基建、科創、醫療及民生福利等投放大量資源，應待經濟復甦後，適時優化薪酬。

有民建聯中人說，公僕加薪影響的還有學校、公營機構、NGO等，對私人市場也有帶頭作用，倘不加薪與市場脫節，但政治上也要考慮市民感受，政府須小心拿捏，調低高層加幅、劃一加薪的機會不小。

公務員評核最少5%不獲跳Point 首長：難有動力寫報告申豁免

以往薪酬趨勢調查結果公布，多由薪趨委員會主席講解，但昨日由公務員事務局局長楊何蓓茵領軍，其中一個重點，是交代10月推出優化公務員評核機制，引入常態分布，包括職系中最少5%公務員不獲「跳Point」。

不過新制度惹來工會反對，擔心要格硬「交人頭」，局方則稱若個別職系情況特殊、全員表現優秀，可提交解釋作處理，讓不獲增薪點者少於5%。這會否變相為新機制留下空子，導致每個部門都申請豁免？有署長級人員直言是「諗多咗」，公務員最不喜歡做一些常規以外、要額外解畫的事情，舉例過往如下屬表現欠佳要給予低評級，須經繁複審核程序；新制下，若要求同事全數增薪，反而要另外解釋，相信除個別特別職系外，大家不會有動力做，「報告唔知點寫，你點樣同人解釋『我部門特別優秀，無人表現差？』」

有建制中人認為，既然政府已制訂新評分指標，有若干百分比的公務員不獲跳Point，負責評核的部門主管「點都有壓力」，或免得寫報告解釋，但希望制度保持一定彈性，例如可下調至2至3%，令大家「好做」。

聶風

