公務員加薪︱華員會倡劃一加4.12% 形容幅度低 政府人員協會要求加薪不少於4%

公務員事務局局長楊何蓓茵就薪酬趨勢調查報告，今早（4日）與多個公務員工會見面聽取意見。其中，華員會建議今年高、中、低層公務員的加薪幅度劃一按高層淨指標加4.12%；政府人員協會則要求加薪不少於4%。

華員會：避免高低層薪金相差太大

今年的薪酬趨勢調查淨指標初步結果，高、中、低層分別是加百分之4.12、2.64及1.17。華員會會長蔡冠龍表示，公務員也是打工仔一部分，去年甲類消費物價指數是2.1%，今年截至3月31日，甲類消費物價指數為3.1%，若低於3.8%薪酬調整幅度，便等同減公務員人工，會對整體公務員生活造成負面影響。他又認為，目前高層與低層的薪金已經相差十多萬，應避免高低層薪金相差太大。他形容，公務員劃一加薪4.12%，已是較低的加薪幅度。

楊何蓓茵早前表示，淨指標並非公務員薪酬調整考慮的唯一因素，當局會了解職方代表的要求，以及聽取對公務員士氣的看法，作出平衡及最合適的決定。

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