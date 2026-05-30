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公務員評核拉Curve 楊何稱改善以往慷慨情況：評核太寬鬆反而打擊優秀員工士氣

政情
更新時間：12:33 2026-05-30 HKT
發佈時間：12:33 2026-05-30 HKT

薪酬趨勢調查結果出爐，高中低層淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。公務員事務局局長楊何蓓茵接受訪問時表示，指標僅屬私營市場的客觀數據，並非最終決定。她強調，公務員薪酬調整並非為了「追落後」或「追通脹」，行政會議將會綜合考慮政府財政狀況、經濟表現及民情等六大因素，以作出平衡決定。

調薪非追落後或追通脹 楊何蓓茵：設定咗個龍門係咁樣

她表示，即使在通縮時期政府不一定會減薪，通脹時亦不一定要「追通脹」，每年的調整都是就當前數據作出的獨立且平衡的決定，形容「設定咗個龍門係咁樣」。另外，被問到在政府積極節省開支的背景下，公務員加薪可能影響市民觀感。楊何蓓茵回應指，公務員在財政整合計劃有貢獻，公務員薪酬政策亦必須具備足夠吸引力，以招攬及留住優秀人才，這與私營市場需具可比性，否則將影響政府服務社會的質素。

問及部分部門表現不符預期，加薪或引起公眾反彈。楊何蓓茵認為，針對個別公務員表現問題，政府應善用現行的工作表現管理及紀律機制，快速且有效地作出處理。她又指，行政會議在作出決定時，必然會考慮公眾接受程度及社會民情。

薪常會過去曾進行「公務員薪酬水平調查」，但自兩年前因勞工市場大幅波動而終止。楊何蓓茵表示，當時市場人手短缺並引入輸入勞工等計劃，導致數據難以作準；目前本港勞工市場的波動依然存在，各項輸入勞工舉措的長期效用亦有待觀察，故現階段仍非重啟調查的合適時機。

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評級偏低者將獲輔導及設改善期限

目前公務員評核分為六級，過去五年僅約90人因評核欠佳而未能獲發增薪點。楊何蓓茵指出，過往的評估結果出現「肥肥地嗰部分」移向前端，反映部分同事在撰寫評核時較為慷慨。雖然政府曾發出指引，但成效不彰，因此決定引入實質的評級分佈指引。楊何蓓茵又指，優化計劃第一期將於10月展開，所有部門均須參與，並需各提名一至兩個部門的核心職系試行。計劃在進行兩年後會作檢討，最終目標是推廣至全體公務員職系，不會設有豁免職系。

對於有意見擔心新機制會打擊士氣，楊何蓓茵回應指，過於寬鬆的評估對真正表現優秀的員工才是打擊。她重申，增薪點的設立旨在認可員工累積一年經驗後的合格表現，與私營市場的花紅概念不同。若員工被評為第四至六級，除無法獲發增薪點外，部門亦會提供輔導、指引或安排合適培訓，甚至設立明確改善期限。

此外，已達頂薪點公務員亦會納入「拉curve」計算，若評級反映能力有所欠缺，同樣要接受培訓。楊何蓓茵相信，有經驗的公務員均十分珍惜個人聲譽，若評級遜於資歷較淺的同事，將會是極大的改善動力。

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