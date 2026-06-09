國安附例︱李家超：國安威脅或涉「國家級高手」 由特首發證明書屬適當、嚴謹

政府建議根據《國安條例》第110條，訂立附屬法例，行政長官發出證明書確認某犯罪行為涉及國安後，即定性該刑事案件涉國家安全，案中的交替罪行亦屬國安罪行。

特首李家超今早（6月9日）出席行政會議前被傳媒問及，如何避免「一個人話晒事」的觀感，以及日後作相關決定時會否公開相關原因。他指是次訂立附例目的是清晰界定機制，清晰顯示什麼是危害國安罪行，減少爭拗，強調這只是清晰化機制，沒有擴充罪行定義或增加權力，亦無增加任何適用範圍。

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李家超強調，特首在維護國安方面要承擔重要責任，這一點既是中央的信任，亦是必須做好的重要工作。他特別提及，不少涉及國安的圖謀、威脅都涉及「國家級高手」，而行政長官可審閱很多涉及國安的資料，十分敏感，未必適合公開，由其發證明書、判斷哪些案件涉及國家安全是適當而嚴謹的。他重申，每一次動用相關權力時都會審慎行事。