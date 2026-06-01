特首中亞行︱吳傑莊指哈薩克能源成本低廉具AI算力優勢 香港可助內地企業「出海」

特首李家超昨（31日）率團抵達哈薩克斯坦首都阿斯塔納，展開中亞訪問行程，選委界立法會議員吳傑莊亦有隨團出訪。他今早在商台節目表示，哈薩克阿斯塔納國際金融中心實行普通法，與香港制度相近，合作空間龐大。他指出，中亞地區能源價格低廉，具備成為人工智能算力中心的條件。

探討普通法制下合作機遇

吳傑莊透露，行程重點之一是考察阿斯塔納國際金融中心（AIFC）。他指，哈薩克本身實行大陸法，但特別劃出AIFC實行與香港相同的普通法制度。阿斯塔納於1997年遷都並持續建設，與香港同樣在1997年迎來重要發展里程碑，吸引了香港代表團的極大興趣，正積極尋求合作機會。吳傑莊表示，在與當地人士接觸時發現，雖然先前已有當地企業在內地和香港兩地掛牌上市，且不少當地企業曾到訪內地多個城市，但對香港的國際金融及資本市場認識仍未夠深。

除了傳統的上市融資、發債及法律品牌等專業服務合作，吳傑莊特別指出，哈薩克在人工智能及數字經濟領域擁有獨特優勢。哈薩克天然氣及礦產等天然資源非常豐富，能源價格極為低廉。在算力即能源的AI時代，當地具備成為人工智能算力中心的優良條件，且當地政府已為虛擬資產及數字資產挖礦制定了完善的牌照監管制度。

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香港專業服務助內地企業「出海」

吳傑莊分析，雖然香港在土地和電力等方面的營運成本較高，但香港擁有多家需要「出海」並進行全球佈局的內地龍頭企業。香港能為這些跨國公司提供重要的全球算力佈置等高增值專業服務，協助其拓展至歐亞、東南亞及中東等市場。

他強調，現時倡導的「出海」模式與以往單純賺取約一成利潤的中介貿易思維不同。現時香港是以「主人翁」身份，將法律、會計、品牌包裝等專業服務與內地企業結合，甚至成立合資公司共同出資投資項目。吳傑莊提到，有深圳科技龍頭企業自1998年起已在當地扎根，若這類內地企業能與香港公司合作，將能引進更多國際資源，實現「一加一大於二」的效果。

代表團預計於6月3日轉往烏茲別克訪問，並於6月6日返回香港。烏茲別克人口約4,000萬，人口結構非常年輕，平均年齡在30歲以下。雖然其經濟發展程度略遜於哈薩克，但擁有豐富的輕工業、農業及礦產資源，其中金礦產量更位居世界前列。吳傑莊將中亞地區與粵港澳大灣區作比較，指出整個中亞的土地面積是大灣區的70倍，但兩者人口總數相若，這意味着中亞在旅遊及礦產等行業擁有非常廣闊的發展空間。