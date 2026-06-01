大棋盤︱特首中亞行陣容鼎盛 內地巨頭齊聚顯香港「出海」優勢

特首李家超昨率領本屆政府規模最大的70人商貿代表團抵達哈薩克斯坦首都阿斯塔納，正式展開為期一周的哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦訪問行程。今次代表團不僅人數創新高，更匯聚香港與內地各行業的重量級企業家，其中內地企業代表的星光熠熠，彰顯香港作為內地企業首選「出海」平台的獨特優勢。

今次隨團的內地企業代表約30人，涵蓋能源、物流、汽車、製藥、食品等多個關鍵領域。據了解，當中最為重磅的三間企業，分別是內蒙古能源集團、傳化集團和廣汽國際，皆是所屬行業的領軍者。

內蒙古能源集團是內蒙古自治區直屬的大型能源龍頭企業；傳化集團則是中國最大的智能公路港網絡運營商與產業供應鏈解決方案服務商，其首創的「公路港」模式有效降低企業物流成本；港人熟悉的車企廣汽國際，是廣汽集團負責海外業務的全資子公司。這幾間影響力巨大的國有企業代表隨團出訪，有助業務拓展到哈薩克和烏茲別克，搶佔中亞市場先機。

本港、內地企業代表皆陣容鼎盛

代表團還有不少內地知名企業，包括廣州醫藥集團、東風汽車集團、理想汽車，以及產品在香港便利店隨處可見的蒙牛乳業。多間內地大型汽車企業高層齊齊隨團，反映內地車企對於進軍中亞市場的積極性，也顯示了他們對香港這個重要出海平台的認可。

有政界中人指，今次中亞團的內地代表星光熠熠，絕非偶然，一方面香港作為「一帶一路」功能平台和國際貿易投資的首要門戶，國際化優勢無可比擬；另一方面，港府去年成立「內地企業出海專班」，主力服務內地企業出海，提供一站式的法律、金融、稅務等專業服務，令不少內地企業對香港平台和服務更有信心。

香港方面，代表團陣容同樣鼎盛，包括各大公私營機構、企業和主要商會的高層，涵蓋金融、地產、專業服務等多個領域，包括渣打、中銀香港、恒地、怡和、善水資本等，顯示香港商界對開拓中亞市場的興趣。

值得注意的是，今次有兩位傳媒界高層隨團，分別是香港報業公會主席譚衛兒和香港新聞行政人員協會主席張秀雲，這是過去多年未曾見過的新安排。據了解，這是因為去年《施政報告》中提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好香港故事。

今次兩位傳媒協會負責人隨團，一方面可讓她們直接認識更多本地、內地和中亞商界人士，從中拓展商機並提升國際影響力；另一方面，中亞和內地企業也可了解到香港傳媒的國際傳播能力，以便他們在進軍香港或海外市場時，香港傳媒可助一臂之力。據悉，這次兩個傳媒協會以及多間傳媒，會有合作項目「斬獲」。

有政府中人表示，當前地緣政治複雜，美國政策朝令夕改、中東被戰事陰霾籠罩，企業紛紛力求分散投資、降低風險，香港作為安全和高效的營商服務平台，作用更加凸顯。與此同時，中亞亦是安全、發展勢頭強勁的新興市場，今次特首率團出訪中亞，正是瞄準商機、牽線搭橋，為本地和內地業界開拓市場出一分力。

聶風