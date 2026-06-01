Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特首中亞行︱訪問團豪華陣容曝光 特首、本港及內地商界猛人領銜（附全名單）

政情
更新時間：11:24 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:24 2026-06-01 HKT

特首李家超率團出訪中亞兩國哈薩克、烏茲別克，出訪陣容首次曝光。《星島》獲悉，商貿代表團共有70人，亦有本港官員約10人，官員方面由李家超領銜。

商貿代表由貿發局主席馬時亨領銜，亦有旭日國際集團副主席暨星島新聞集團主席蔡加讚、貿發局總裁張淑芬、科技園公司主席查毅超、港交所行政總裁陳翊庭、數碼港管理有限公司主席陳細明、一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲等；亦有行會成員張宇人、林健鋒、陳清霞。

本地重點商會代表，包括工業總會主席林世豪、中華廠商會會長盧金榮亦在團中；恒基兆業地產有限公司主席兼董事總經理李家傑、盈科拓展集團主席兼行政總裁李澤楷、港鐵行政總裁楊美珍亦有隨團。

新聞界方面，包括香港新聞行政人員協會主席張秀雲、香港報業公會主席譚衛兒等。

70人商貿代表團全名單：

香港貿易發展局主席馬時亨

香港貿易發展局總裁張淑芬

港深創新及科技園有限公司董事會候補主席及業務拓展委員會主席查逸超

香港科技園公司主席查毅超

香港交易及結算所有限公司集團行政總裁陳翊庭

德勤中國高級顧問陳清霞

香港數碼港管理有限公司主席陳細明

易達投資(香港)有限公司管理合夥人周國民

一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲

香港新聞行政人員協會主席張秀雲

大豆天地農業科技有限公司企業戰略委員會主席張宇人

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙

Sun Wah Investment (Hong Kong) Limited 董事蔡捷思

旭日國際集團副主席暨星島新聞集團主席蔡加讚

渣打銀行香港企業及投資銀行業務香港區代理主管兼董事總經理高穎

渣打銀行香港執行董事及香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀

香港工業總會主席林世豪

香港機場管理局主席林天福

香港總商會諮議會委員林健鋒

國泰航空有限公司顧客及商務總裁劉凱詩

恒基兆業地產有限公司主席兼董事總經理李家傑

盈科拓展集團主席兼行政總裁李澤楷

香港中資基金業協會會長連少冬

中國銀行(香港)有限公司環球企業金融部總經理劉超

佳鑫國際資源投資有限公司董事會主席兼執行董事劉力強

香港中華廠商聯合會會長盧金榮

高鋒集團創始人及主席吳傑莊

怡和集團行政總裁潘林峯

香港銀行公會主席孫煜

香港報業公會主席譚衛兒

香港律師會會長湯文龍

中國生物製藥有限公司執行董事、首席執行長謝承潤

中國國際金融股份有限公司副董事長、總裁、管委會成員王曙光

香港航空董事長王曉東

香港船東會副主席王永新

京東物流執行董事及首席執行官王振輝

科能三維技術(醫療)有限公司創辦人及行政總裁丘榮豐

香港鐵路有限公司行政總裁楊美珍

香港中華總商會副會長楊華勇

善水資本香港有限公司行政總裁及創始合夥人張堃

陝西天潤科技股份有限公司總裁陳利

時代資源集團(廈門)有限公司董事會秘書陳小龍

大禹節水集團股份有限公司集團高級副總裁崔靜

中國蒙牛乳業有限公司總裁高飛

白雲電氣集團有限公司董事長胡德兆

固陽辰友礦業有限公司董事長胡嘯波

東風汽車集團有限公司國際事業部總監黃俊鵬

杭州熱聯集團股份有限公司副總裁、董事會秘書姜莉菁

長春金賽藥業有限責任公司董事長姜雲濤

賽力斯集團股份有限公司董事、副總裁康波

理想汽車高級副總裁李冠華

山東能源集團有限公司董事長、黨委書記李偉

河南農業投資集團有限公司董事長李曉寰

廣州醫藥集團董事長李小軍

紫金黃金國際有限公司副總裁廖建生

徐州工程機械集團有限公司副總裁劉建森

北京國聯視訊資訊技術股份有限公司董事、高級副總裁劉俊宅

新疆國際經濟合作哈薩克有限公司總經理劉學銳

河北固耐安工業股份有限公司總經理馬春霞

寰泰集團副總裁南皓仁

北京文遠知行智慧科技有限公司國際政府事務高級總監祁芷樺

廣汽國際總經理衛海崗

康賽妮集團有限公司董事長薛驚理

寧夏中光電新能源股份有限公司總經理薛麗娟

雲南沃森生物技術股份有限公司國際行銷 BU 總經理楊虹偉

傳化集團有限公司副總裁姚晨蓬

豫地科技集團董事長余紀雲

內蒙古能源集團有限公司董事長、黨委書記雲鵬剛

山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記張曉海

陝西有色金屬控股集團有限責任公司新疆工作專班駐新疆組組長趙紅星

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
18小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
8小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
13小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
23小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
19小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
3小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
4小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
15小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
17小時前