香港五年規劃｜張炳良：制定時必須具備國家觀念 「質量」比「數量」更關鍵

特區政府正積極制定香港首份五年發展規劃，旨在主動對接國家的「十五五」規劃。香港教育大學公共行政學講座教授、前運輸及房屋局局長張炳良指出，香港在制定規劃時，必須具備「國家觀念」，深刻理解國家所需，並在此基礎上「聚焦」自身獨特優勢，避免戰線過寬，方能在融入國家發展大局的同時，提升市民福祉。

對於如何制定這份五年規劃，張炳良今早（ 5月3日）在電台節目表示，回歸多年來香港汲取不少教訓，包括缺乏長期主義。認為因為本港制定首個五年規劃很重要，雖則過往的討論不足，但形容並非「無底」，舉例指本港不同政策領域都有長遠策略，政府的心態亦逐步由「小政府」轉向「有為政府」的思維，有利於進行長遠規劃。

對接國家大局應從三個核心層面考量

他提出在對接國家大局時應考量的三個核心層面，包括須有國家觀念，深入掌握國家「十五五」規劃的總體佈局與戰略目標；發揮香港所長貢獻國家所需；及考慮大灣區發展，特別是深化港深之間的合作與互動。

應思考如何將基礎研究有效轉化為應用成果

在具體發展上，張炳良強調「質量」比「數量」更為關鍵。他以金融中心為例，指出雖然上海、深圳也在大力發展金融，但香港的優勢在於其國際化的融資渠道、對國際資本的吸引力，以及與國際接軌的高標準監管體系。「我們要保持高質量發展，這才是香港的獨特價值。」

同樣的邏輯也適用於教育領域。張炳良認為，要建成「國際教育樞紐」，不能只看學生數量或論文發表數量，更應思考如何將香港具優勢的基礎研究，有效轉化為應用成果。他呼籲，各大學府不能「各自為政」，必須在院校自主的基礎上，清晰自身「立足香港、背靠祖國、面向世界」的使命，透過合作互補，共同將香港的教育樞紐地位推向新高。

部門首長責任制關鍵 在「心態」而非「機制」

另外，對於本港將推行部門首長責任制，張炳良回顧，前行政長官董建華推出高官問責制時，當時社會有意見認為，部門首長作為公務員，沒有負上政治及制度失效的責任；而高官問責制，但產生不少扭曲的問題，包括局長動不動就被要求「人頭落地、要落台」。有關的問責制到現在，制度設計一直在演變，但根本問題在於公職人員是否具備「為人民服務」的使命感，認為應在使命感及心態方面多作功夫。

「如果你的心態是要迴避責任，你加多少機制也解決不了問題。」他主張一種上級應為下屬過失負責的「督導責任」（Supervised Accountability）。他強調，希望公務人員勇於承擔，有進取，但若他們感到風險高「就唔會走多步」，所以不可矯枉過正，要取得平衡。



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