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香港五年規劃｜李家超出席部門首長會議分享四點體會 促同心協力做好編制工作

政情
更新時間：17:36 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:36 2026-04-24 HKT

行政長官李家超今日（24日）在社交平台表示，在政府部門首長會議向司局長、部門首長及高層官員講述國家「十五五」規劃的重要意義，以及就制定香港五年規劃工作的要求，並指示各政策局和部門同心協力做好有關編制工作。

「十五五」規劃為支持香港發展作出重要部署和明確定位

李家超在會上指出，十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為支持香港發展作出重要部署和明確定位，在鞏固提升香港國際中心地位、推動創科發展、深化粵港澳大灣區建設等多個重要範疇，給予實實在在的支持。香港必須抓緊機遇，對接國家戰略，把中央賦予的新定位、新功能、新任務，轉化為推動香港經濟高質量發展和改善民生的具體成果，主動融入和服務國家發展大局。

李家超在會上指出，十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為支持香港發展作出重要部署和明確定位。李家超fb
李家超在會上指出，十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為支持香港發展作出重要部署和明確定位。李家超fb

李家超就制定香港五年規劃分享四點體會

李家超亦分享了制定香港五年規劃工作的幾點體會，第一，必須有主動對接、融入和服務的精神，需仔細部署、積極銜接；第二，要加快部署北部都會區的建設，作為在「十五五」時期對接國家發展新質生產力的重要戰略平台；第三，鞏固提升傳統中心地位，為國家深化改革、推進高水平對外開放提供強力支持；以及第四，開拓新興賽道，發掘新增長點和新優勢，並與傳統中心優勢互補，產生協同效應，構成香港在「十五五」時期服務國家、聯通世界，進一步發展香港經濟、提升市民福祉的一整套功能組合。

他強調，編制首份香港五年規劃是一項光榮的歷史性任務，把它落實到底是整個政府對香港未來五年的集體承擔。他要求各政策局及部門以認真、積極、務實的態度，同心協力做好首份香港五年規劃。

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