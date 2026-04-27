十五五規劃｜陳茂波提兩主線籲商界關注 國家擴大內需 香港角色更吃重

財政司司長陳茂波今日（27日）出席廠商會主辦的「十五五」規劃論壇，他致辭時表示，香港正在全速編制五年規劃，這份規劃之所以必要，是因為世界正在經歷一場範式轉移的重構——不是周期性升降，而是底層邏輯的切換。他指供應鏈、產業鏈、資金鏈、創新鏈加速重構，地緣政治與科技競爭交織，單邊主義與保護主義升溫，在這樣環境下，一個經濟體需要有明確方向，才能堅持戰略定力。陳茂波指，國家「十五五」規劃綱要中，有兩條主線尤其值得香港商界關注。

深度融合催生「柔性供應鏈」

第一線主線是以新質生產力引領現代化產業體系建設。陳茂波指，新一輪科技革命與產業變革加速演進，「十五五」規劃對科技創新的發展作出全面部署，推動科技創新與產業創新深度融合，這裏有三重趨勢正在交匯：

一是智能化。人工智能從輔助工具進階為產業底座，滲透千行百業，帶動製造能力與服務效率呈現幾何級增長。

二是綠色化。雙碳目標從外部約束轉化為內生動能，驅動技術路線與商業模式的系統性重構。

三是融合化。製造業與服務業的邊界加速消融，生產性服務業全方位賦能先進製造業，製造業服務化與服務業製造化雙向拓展。

財政司司長陳茂波在「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇致辭。政府新聞處

陳茂波出席「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇。圖示陳茂波（後排中）、創新科技及工業局局長孫東（後排左二）一同見證廠商會會長盧金榮（前排左）和職業訓練局主席林健鋒（前排右）簽署「商校共同培育人才」合作備忘錄。政府新聞處

須數據穿透、物流敏捷、資金跟單 香港專業服務可深度介入

陳茂波形容，這種深度融合正在催生全新的產業組織形態「柔性供應鏈。他解釋，傳統供應鏈是計劃驅動、大批量、長周期，先大量生產，再賣；但柔性供應鏈是需求驅動、小批量、快反應，先小量試產，以實時數據試探水溫，爆紅了立即追加，滯銷了馬上止蝕。內地不少企業已憑這套模式迅速開拓國際市場，這背後需要的不是單純的製造能力，而是數據穿透、物流敏捷、資金跟單、規則兼容的系統性協同。這正是現代化產業體系融合化特徵的商業體現，也是香港專業服務可以深度介入的環節。

第二條主線，是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。陳茂波指，「十五五」規劃強調擴大高水平雙向對外開放，重塑經濟循環。這裏的關鍵詞是雙向與循環。一方面，內地企業出海已從「可選項」變為「必答題」。面對複雜的國際經貿環境，企業需要的不再是單一「出口港」，而是一個能夠緩衝風險、調度資源、快速變陣的戰略根據地。

另一方面，國家正大力擴大內需、提振消費，推動從製造大國向消費大國邁進。這意味着更多環球優質商品和服務需要高效進入內地市場，而市場對個性化、訂製化、差異化供給的需求正在爆發。當內需從量的擴張轉向質的升級，香港作為國際優質資源的首發站與轉化器，角色只會更加吃重。

簡言之，國家的兩大方向，歸結為一個核心命題：產業體系要從剛性規模走向柔性生態，經濟循環要從單向通道走向雙向融合。

未來五年探索「金融+」、「AI+」

基於這個定位，陳茂波認為未來五年，香港可以朝以下幾個方向探索。第一個探索方向，是「金融+」——讓金融從資金中介進化為產業基建。現代化產業體系的建設，需要實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展，讓金融服務為實體經濟注入活水。這個邏輯放在香港，尤為貼切。

他提到，過去人們習慣將香港金融中心的角色理解為一個高效的籌融資平台，這個功能依然重要，但未來五年，國家推動現代化產業體系建設，需要的不再是單純的資金管道，而是全周期、全鏈條的產業金融基建——從天使投資到耐心資本，從風險定價到跨境資本配置，從知識產權估值與貿易到大宗商品戰略儲備與定價。科技和產業，離不開資金的全生命周期支持。

第二個探索方向是「AI+」，AI的顛覆性不僅是它本身是一個產業，而在於它是滲透千行百業的通用技術底座。他認為，香港在這場變革中，未必要追求做「全能選手」，但肯定要做好「超級接口」——連接國際頂尖科研、內地強大製造、以及全球資金網絡。他在預算案中提出的「AI+與產業發展策略委員會」，正是為了從頂層設計層面推動這種生態融合，為各界提供協作平台。

陳茂波指，地緣政治的重塑對香港貿易中心不是威脅，而是進化的信號。當全球供應鏈趨於區域化，香港作為超級聯繫人的價值，反而更加突顯。