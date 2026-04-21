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反修例特別更生項目｜李家超：提供真心悔意及改過自新機會 因時制宜穩妥推行

政情
更新時間：11:40 2026-04-21 HKT
發佈時間：11:40 2026-04-21 HKT

就反修例事件中超過7,000名被捕但未被檢控的人士，政府早前表示，已在過去一至兩年推出「特別項目」，以給予他們更生機會。行政長官李家超今日（21日）出席行會前會見傳媒時，指出特別項目讓有真心悔意及決心的青年有機會重新出發，並會以檢控以外、符合法律的方式處理相關個案，強調保安局將會按實際情況，因時制宜地穩妥推行此項目。

李家超：2019年事件有年輕人被誤導

李家超強調，2019年事件是有人意圖推動「港版顏色革命」，以製造廣泛暴亂，期間有年輕人被誤導。政府一直支持給予犯錯人士有改過自新的機會，在現行制度下，已有針對被定罪人士的感化令、監管令及教導所等更生計劃。至於18歲以下犯錯的青少年，則有警司警誡計劃，可讓他們免於檢控而改過自新。

李家超又指，保安局在過去兩年推出特別項目，正是為了向在2019年「黑暴」期間犯錯的青年，提供真心悔意及改過自新的機會。他指當局會以檢控以外，並符合法律的方式處理相關個案，讓有真心悔改意向的青年可以重新出發。他強調保安局將會按實際情況，因時制宜地穩妥推行此項目。

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