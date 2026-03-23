大棋盤︱修例風波「告定放」有兩難 政圈料不再提控 助青年重新出發

2019年修例風波已過去近7年，事件中一共10,279人被捕，截至去年4月底，有近3000人已完成或進入司法程序，當中2,422人需承擔法律後果。保安局局長鄧炳強日前提到，警方推出「特別項目」，於法律規範下主動聯絡曾被捕但未被控人士，透過正向活動予他們「更生」。有政界中人相信，既然未被控人士獲給予機會「改過自新」，當局也不會再提控。

修例風波未被控人士人數多達7000人，究竟「告定放」，數年前曾掀起社會討論。有意見認為，修例風波期間社會動盪，若涉及嚴重暴力等罪行，固然要依法追究，但不少青年可能被受煽動上街，一時誤入歧途。

亦有一種可能性，是當時社會兵荒馬亂，個別被捕人士本身嫌疑較少，未有充足證據提控。不過部分人士被捕後遭扣留證件等重要物品，無法離港之餘，工作、人生規劃亦無可避免受影響。

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鄧炳強：警隊設特別項目 給修例風波未被檢控年輕人「更生機會」 冀他們重新做人

警方3年前曾指「短期內決定」 惟其後未有下文

2022年底，警方曾表示會審視這些案件證據，考慮多項因素，並短期內決定處理案件的方式，但由於約900人涉及理大暴動事件，案情較複雜須花較多時間處理。至2023年2月，時任警務處處長蕭澤頤表示，相關個案調查已到達最後階段，期望月內公布安排，惟之後未有下文；曾跟進議題的議員，則協助部分人申領回鄉證。

鄧炳強近日受訪時主動提到，警隊有「特別項目」予曾被捕但未被檢控的青年，旨在透過正向活動，提供「更生機會」，希望他們重新做人，惟不便透露行動細節。有政界中人估計，有關個案實際上已處理，若到今日仍未起訴，如非有極為明顯的新證據，相信當局也不會再落案起訴，而是透過特別項目予被捕人改過自新。據說當局已將結果通知個別人士，並發還證件，但預料不會有官方正式公布。

身兼全國政協的立法會議員管浩鳴上周六在報章撰文，認同此一舉措，認為這體現「懲教結合」的矯治理念，展現政府對迷途青年的關懷，給予他們改過自新機會，從正向教育中吸取教訓。他提到，當年有部分年輕人受煽動言論誤導和利用，他接觸過多位被捕年輕人，他們均表示深感後悔。

有建制中人分析，當局處理事件亦有兩難，修例風波已過了6年多，若無充分證據提告，始終有一日要了結；但若公開說明「唔會再告」，政治上似乎又不太合適。該人指，若有關消息屬實，對整體社會也是好事，尤其被捕人士若非犯下嚴重罪行、證據不明顯，毋須「追殺到底」，「可能當中唔少人都係『俾人呃咗上街，之後先發現傻仔咗，做了爛頭卒』。」他直言，6年擔驚受怕的生活，已是很有效的警示。

行會成員、資深大律師湯家驊表示，執法部門向來有酌情權，考慮社會整體利益後，不追究個別犯了小錯的人，並非鐵板一塊。他指2019年事件是極其少見的大規模動盪，涉案人數太多，案例特殊，而風波期間兵荒馬亂，拘捕時「殺錯良民」的可能性亦不能排除，既然已無證據作檢控，早日表明不追究，對當事人及社會都是好事。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，單從法律角度，很難一刀切說明是否追究涉案人，尤其如罪行嚴重，若有新證據出現，難言不作檢控。但當局或考慮到，這批人士被捕後已承受龐大精神壓力，長時間後亦沒有證據，可考慮取一個平衡點。他說政府掌握的個案資訊一定比坊間多，因此只能相信當局判斷。

聶風