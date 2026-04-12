鄧炳強：反修例被捕者參與更生將不被檢控 計劃不設「底線」 如未獲聯絡可主動找案件主管

就反修例事件中超過7,000名被捕但未被檢控的人士，政府早前表示，已在過去一至兩年推出「特別項目」，以給予他們更生機會。保安局局長鄧炳強在電視節目《講清講楚》中表示，只要在法律容許的情況下就可申請，一經接納，當局將不會對其作出檢控，並會透過協助他們認識國家及生涯規劃，助其重新融入社會。

鄧炳強：法例容許下將不作檢控

鄧炳強表示，該計劃沒有「底線」，歡迎任何有興趣的人士參加，項目至今已陸續接觸不少人士，反應正面，「有人話未揾到我咁點算？其實唔使驚，如果你係好有心想即時參與，每件案件有案件主管，聯絡返案件主管，他就會幫忙你參加呢個項目」。

被問到即使是涉及集結甚至暴動等較嚴重罪行的被捕者，有沒有機會參與相關計劃，從而不被檢控，鄧炳強未直接回應，但強調只要在法例容許的情況下，當局都願意給予更生機會，當然如罪行太嚴重或此刻已有足夠證據控告就另計，「好似殺咗人咁，唔通都將他加入計劃咩」。他強調，計劃重視參與者的態度，並非單純要求他們「認錯」，而是希望透過帶領他們前往內地、提供職業輔導及實習機會等方式，讓他們對國家有更多理解。

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計劃已低調推行兩年以保護參與者

對於為何到近期才將計劃高調處理，鄧炳強解釋，計劃推行首兩年維持低調，是為了保護參與的年輕人，避免他們受到騷擾或「起底」。他認為，現時社會基礎穩固，是適當時間讓更多人知曉並主動參與。鄧炳強表示，未來相關活動將不僅限於被捕人士。另外亦會開放予其他公眾人士及演藝界人士等，參與協助帶領這類計劃，「當其他人士都可以參與時，便不會有標籤效應」。

至於有建議指應為反修例罪犯「封存案底」，鄧炳強回應指，現行《罪犯自新條例》已容許判監三個月以下的輕微罪行，在三年後「洗底」。他認為目前沒有必要因個別事件修改法例，並重申犯法者必須承擔法律責任。

鄧炳強：煽動有明確界線 批評政府是絕對可以甚至歡迎

對於近日有書店因售賣《黎智英傳》等書籍而被指涉及煽動刊物，鄧炳強回應指，單純「美化」一個人並非違法，法律的關鍵在於是否存在「煽動意圖」。他解釋，根據案例，煽動意圖是指煽動對特區政府及中央政府的憎恨。他強調，「批評政府是絕對可以甚至歡迎的」，但若使用虛假資訊或假新聞去煽動憎恨，則屬違法。鄧炳強進一步指出，根據法例，管有具煽動意圖的物品本身已是違法行為。他提醒市民，如果自己已懷疑某本書籍可能違法，仍將其贈予他人，便需要承擔相應的法律風險。

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