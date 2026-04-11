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為修例風波未被檢控人士設「特別項目」更生 或可「洗底」做公務員？ 鄧炳強：未必一定做唔到

政情
更新時間：13:19 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:19 2026-04-11 HKT

修例風波至今逾六年，警方拘捕逾10,000人，檢控近3,000人，當中逾2,400人須承擔法律後果。保安局局長鄧炳強今日（11日）在電視節目上表示，為「港版顏色革命」中被捕但未被檢控的人士，設「特別項目」提供更生機會，包括安排他們到內地認識國家，又指他們如果合乎條件，未必不可以擔任公務員。

鄧炳強指出，約有7,000名在「港版顏色革命」被捕但未被檢控的人士，當局已推行「特別項目」一至兩年，旨在以檢控以外的合法方式，為他們提供更生機會。他指出，活動內容包括讓參與者認識國家及國家安全，甚至會協助或帶他們到內地，以釋除其疑慮。他補充，項目亦包括在政府部門進行實習工作，並表示：「如果合乎條件下，我們也覺得未必一定是做不到公務員。」

鄧炳強表示，透過活動增加了對國家和國家安全的認識。他透露為數不少的人已透過項目獲得更生機會，但未有提供具體數字，亦不便透露行動細節，以防對相關人士或機構造成影響。

設「黑名單」反給予不法份子可乘之機

至於獨立書店一拳書館涉嫌售賣煽動刊物如《黎智英傳》等書籍，店主龐一鳴等四人被捕。鄧炳強重申，重點在於刊物內容有否煽動意圖，如有否煽動憎恨國家意圖，而非單單書名。他指，設立「黑名單」反而給予不法份子可乘之機，稱「如果我將所謂黑名單嘅書列出來，賊人就開心啦，我將書名改一個字就唔係黑名單，你就拘捕唔到我。」

當被問及沒有名單會否令市民誤墮法網，鄧炳強認為法例規定清晰，不會造成此問題。他表明政府的責任是解釋法例，而非判斷個別書籍有否違法，市民若有疑問應自行尋求法律意見。

至於當局已修訂《港區國安法》的實施細則，容許警員持法庭手令，要求指明人士提供電子設備的密碼。鄧炳強解釋，警方執法時，必須先向法庭提供誓章，以解釋獲取設備內容的理由，並成功取得法庭手令。至於在緊急情況下，如為阻止人命傷亡或證據被銷毀，警員可在未有手令下檢查電子裝置，但強調此舉並非由前線人員任意決定，必須先獲得助理處長級或以上人員授權，並有足夠理據支持，日後亦將在法庭上面對審視。

強調多國有類似法例 不影響國際形象

鄧炳強重申，是次修例旨在讓執法人員能合法地要求相關人士提供密碼，修例前的執法困難在於即使取得設備，仍可能因密碼而無法獲取所需資料。而修例後若對方拒絕，將面臨相應罰則。他強調，相關條例並非香港獨有，英國、澳洲、新西蘭及新加坡等多國早已設有相關法例，不認為措施會影響國際形象。

研大幅提高非法燃油轉注罰則

因應國際局勢致油價急升，近期市區的非法油站有顯著增加的趨勢。此類油站缺乏任何消防安全措施，構成極大安全隱患。鄧炳強指出，市區非法油站問題轉趨明顯，當局將加強執法和情報搜集。他認為，目前非法出售「已完稅燃油」的罰則過輕，最高僅罰款10萬元及監禁6個月，遠低於出售「未完稅燃油」的最高罰款100萬元及監禁兩年。

入油者同負法律責任

鄧炳強表示在不安全情況下經營油站，其危險性遠超逃稅問題，因其直接影響市民的生命安全。因此，當局認同應大幅提高相關罰則，至少應與買賣未完稅燃油的罰則看齊。當局正研究提高罰則，並探討是否應追究「入油者」的法律責任，同時亦在考慮應否加入新條文，授權執法部門檢取或充公涉事車輛。鄧炳強表示正就不同程度的刑罰作內部研究，並計劃在未來就相關法例修訂進行公眾諮詢。

而新皇崗口岸爭取於本屆政府任期內啟用，即明年6月30日前開通。鄧炳強透露，新口岸將實施「一地兩檢」，旅客除可使用傳統方式讀取證件外，也可選擇登記人臉識別過關。對於有意見關注私隱問題，他解釋，相關的容貌和指紋資料只會在旅客同意下，才會提交予內地部門對照其內地資料庫，強調不存在互換其他資料。至於落成後能否促成兩地牌「一車多關」，鄧炳強稱若車輛可隨意使用不同口岸，或會令部分關口嚴重擠塞，對車流控制構成困難，因此需作整體考慮。

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