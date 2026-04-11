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張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉

社會
更新時間：12:19 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:19 2026-04-11 HKT

保安局局長鄧炳強早前透過，警隊已主動接觸在2019年反修例風波逾7千名被捕但未曾檢控人士，為他們推出特別項目，以重新開始。歌手張敬軒將擔任特別項目的導師，分享心路歷程，並會帶領學員到內地交流。他亦承認自己年輕時年輕氣盛，對社會大局未透徹了解，某些作品的演繹方式也出了問題，對此真誠致歉。

張敬軒坦承年少衝動  真誠致歉反省

張敬軒接受報章專訪時表示，年輕時言行較為衝動，受當時社會氣氛影響，對社會大局認識不深，承認當時部分言論及作品的演繹方式不當，令外界對他心繫國家及香港的情懷產生質疑，為此真誠致歉。他深刻反省及感到後悔，並承諾不會再犯同類錯誤，並希望能為年輕一代作正面示範。

張敬軒強調，過去如果有做得不好的地方，最重要是承認錯誤並加以改正。他表示願意分享自己的心路歷程，期望能為年輕一代作正面示範，並相信社會會給予真正有悔意的年輕人機會。他亦願意心享心路歷程，引導年輕人認清錯誤，而非「教做人」，而是想讓他們知道「有人在乎他們」。

主動參與正向項目 冀重建正確價值觀

保安局局長鄧炳強早前表示，擬推出正向引導項目，協助在2019年修例風波中被捕但未被檢控的年輕人重建正確價值觀。張敬軒稱深受感動，認為計劃有意義，希望以歌手身份與年輕人共勉，勸誡年輕人不要輕易受人影響、誤入歧途，積極重新出發。因此主動透過公司向保安局表達參與意願，並獲局方歡迎。

帶學員赴內地交流 親證國家繁榮發展

他將於本月內擔任分享嘉賓，並計劃在上半年內親身帶領學員到內地交流，讓他們親眼見證國家的繁榮昌盛。他期望能持續參與項目，與年輕人同行成長，為國家及香港的發展作出貢獻。張敬軒亦表示，作為公眾人物，認為最基本的社會責任就是要向公眾傳遞清晰且堅定的立場，希望藉着這次參與保安局的項目，讓社會上對他的質疑聲可以消除。

除了擔任項目導師，張敬軒還透露，會繼續透過不同計劃，以及自己的演藝訓練學院，培養更多演藝新力量，進而推廣優秀中華文化；熱心參與愛國主義教育相關活動；以及投身大灣區建設，促進文化交流等，能成為年輕人的人生導師，用柔軟的方式，築牢文化根基，傳遞時代溫度。

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