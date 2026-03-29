書店主涉售《黎智英傳》被捕 鄧炳強：有足夠證據就會採取行動

獨立書店一拳書館涉嫌售賣被指為煽動刊物的《黎智英傳》等書籍，店主龐一鳴等四人被捕，保安局局長鄧炳強未有回應書店是否因出售《黎智英傳》而拘捕負責人，只表示香港是法治地方，有法可依，只要任何人犯法，無論如何隱藏，只要掌握足夠證據，就會作出拘捕及檢控。

鄧炳強在出席政府飛行服務隊航空啟導國際學院成立典禮致辭時表示，航空是維護香港及公眾安全的重要一環，隨著香港與大灣區融合，航空服務的戰略重要性亦日益俱增，學院的落成恰逢其時，將培養維持香港競爭優勢的專業人才，以提升香港的公共航空服務水平，並為國家航空力量的發展作貢獻。

他又指，政府堅定支持學院的成立，並與八間大學合作，培養公共服務專業人才，投資於香港的安全保障，為航空業的長期發展奠定更堅實基礎。