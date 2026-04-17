反修例特別更生項目｜低調進行成效顯著 鄧炳強：未有參加計劃人士再被捕

政府為反修例事件被捕而未被檢控青年推出「特別項目」，在檢控以外提供更生機會。今日（17日）立法會財務委員會特別會議上，民建聯葉傲冬關注有多少青年已參加及完成計劃，並獲得更生機會。保安局局長鄧炳強回應稱，該計劃過去兩年低調進行，進展順利，希望讓社會更多人知悉此項目，讓更多人參與。

暫時未有參加計劃人士再被拘捕

鄧炳強指，暫時未有參加計劃人士再被拘捕，並稱計劃成效非常顯著，許多參與者在計劃結束後向他撰寫感想，內容提到當日如何受人煽惑，如今悔不當初。

相關新聞：鄧炳強：反修例被捕者參與更生將不被檢控 計劃不設「底線」 如未獲聯絡可主動找案件主管

民建聯葉傲冬關注，政府為反修例事件中被捕但未被檢控的青年推出的「特別項目」，詢問有多少青年已參加及完成計劃，並獲得更新機會。資料圖片

少部分人試圖尋參與者 作出騷擾和威嚇

鄧炳強表示，計劃引起少部分人試圖尋找參與者，對他們作出騷擾和威嚇，試圖令計劃失敗，認為公開有關資料不一定是好事。

鄧炳強解釋稱，「特別項目」的用意是希望讓被捕而未被檢控人士更認識國情，理解國家安全情況，並給予他們一個機會了解事件。若參與者真心懊悔，當局希望以法庭以外的方式處理，強調所有活動必須在法律框架下進行。

記者：曹露尹