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籃球博彩叫停｜李家超：不能忽視風險盲目推進政策 政府認可馬會合法博彩、慈善公益方面貢獻

政情
更新時間：10:43 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:43 2026-04-21 HKT

行政長官李家超出席行會前見記者，就煞停籃球博彩一事，他重申特區政府政策是不鼓勵賭博，民青局在檢視政策時如發現風險，必須妥善分析安排如何影響博彩市場。

李家超強調，非法賭博「預測市場」平台過去兩年發展非常快速，如忽視有關風險，並不是正確的做法。而現時「預測市場」涵蓋不同活動，當中40%是體育。他指「預測市場」交易量大量增長，可以透過加密貨幣下注，基於現有風險，局方不應盲目推進政策。

他提到，馬會在合法博彩活動方面表現出色，亦對慈善公益方面有大量投入，政府認可他們的貢獻，有信心他們會繼續妥善經營合法博彩活動。

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