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籃球博彩叫停︱議員認同有風險需暫緩：法例已訂立 條件成熟再推無障礙

政情
更新時間：08:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-14 HKT

消息指，政府需研究美國近年盛行的預測市場（Prediction Market）平台，對籃球博彩的影響，要求馬會暫停推行籃球博彩。有立法會議員認為，相關法例已訂立，當條件成熟再推籃球博彩時便無法律障礙，認同目前預測市場變化大，有一定風險需要審慎研究。

預測市場最早賭教宗選舉

預測市場最早可追溯至十六世紀前歐洲，市場就教宗選舉開賭，而現在則容許用戶就政治、經濟及體育等事件結果進行交易。預測市場與一般網上博彩公司開盤不同，預測市場沒有莊家，只是用戶之間互相買賣，合約在結果揭曉前可以隨時買賣，假設你買入某隊球隊奪冠合約後改變看法，可以售出合約止蝕，又或在價格上升時賣出獲利。

美軍2.28前攻打伊朗近9千萬美元投注

今年美伊戰事是年輕投資者參與程度最高的一場戰爭，當中針對「美國在2月28日前攻伊朗」投注額達8,965萬美元，開戰前數日彩池單位價格介乎0.1至0.3美元，相當於賠率333%至900%。

而美國總統特朗普在3月23日發帖宣布與伊朗舉行了「富有成效」的對話，並暫停對當地能源設施的打擊前，金融市場及預測市場竟率先出現極不尋常的巨額交易，包括在預測平台Polymarket上，有3個帳戶精準押注該周伊朗停火的時間點，獲利逾60萬美元。白宮隨即於3月24日緊急向全體員工發出電郵，警告切勿利用職權進行投機炒賣。

議員：預測市場賭風盛 先研究無可厚非

立法會《2025年博彩税（修訂）條例草案》法案委員會主席、金融界議員陳振英表示，立法會已完成審議工作，令本港有條件可以推出籃球博彩，而看到近來預測市場對賭風氣盛行，政府需作研究亦無可厚非，希望政府亦要繼續多管齊下打擊非法外圍博彩，且做好相關的教育工作。

委員會委員、選委界吳傑莊解釋，預測市場多以加密貨幣交易，世界各地沒有相應的監管制度，很多時彩池金額大，傳統金融機構無法監管情況，認同有一定風險，政府在目前先作研究屬正確，以審慎處理在港博彩活動。

記者：郭詠欣

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