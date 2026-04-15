籃球博彩叫停｜趁機集中資源優化平台 馬會14億開發全新足球投注系統

立法會去年9月三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，向香港賽馬會發出營運牌照，原料最快今年9月推出籃球博彩，但近日接獲政府通知需研究美國近期非常盛行的預測市場（Prediction Markets）平台對籃球博彩的影響，決定暫緩推出，「星島頭條網」於本月13日率先報道相關情況並獲當局證實後，昨再接獲馬會權威人士消息指，馬會斥資14億開發全新足球投注系統抗外圍。

馬會權威消息人士透露，馬會原定準備9月推出的籃球博彩項目，因政府叫停，經仔細研究後，相關基礎設施的資金轉投予升級足球博彩系統，以抗衡非法賭博市場。

對預測市場興起感憂慮

消息人士指出：「馬會與政府雙方均對此趨勢以及預測市場（prediction markets）的興起感到憂慮。」

據悉，馬會除了聘用了180名人員參與這項目，更投放資源開發新的投注平台，在這平台上，馬會用6億元建立一個籃球投注系統，另外14億用作開發一個新的足球投注系統。馬會目前的計劃是先把籃球投注產品完成至預試階段，以避免浪費專項研發成本，並一旦獲得牌照後3至6個月內啟動系統，其後則轉為推出一個更具競爭力的全新足球投注產品系統，以提升面對非法市場時的競爭優勢。

據悉，馬會現時仍有能力承擔所造成的負面財務影響。但若未能獲發相關牌照，將帶來影響，包括預計自第三年起導致每年逾20億元的重大收益損失；而若特別徵收的每年24億元額外足球博彩稅於2027-28年度到期後未能取消，甚或以更高博彩稅率取代，則會進一步導致馬會對非政府組織界別的慈善捐款大幅減少。

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馬會在2024/25年度透過稅款及已審批的慈善捐款，貢獻社會共391億元，當中包括創歷史新高的博彩稅及利得稅288億元、獎券基金貢獻13億元，以及已審批慈善捐款90億元。上年度馬會淨盈餘錄得55.7億元，按年大增14倍，主要由於投資回報大幅上升所致。

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對於民政及青年事務局局長麥美娟日前解釋，暫停計劃是由於發現「預測市場」的非法賭博活動極其猖獗，消息人士亦認同，表明「將竭盡所能支持政府應對今次危機」。他強調，馬會最關注如何將籃球博彩引導至合法渠道，不讓非法營運商吸引潛在的投注者，「最終博彩活動會將收益重新流向社會公益」。

消息：當局不會短期內改變立場

不過，另一名接近政府的消息人士認為，當局不會短期內改變暫緩籃球博彩的立場，主要由於「預測市場」仍有很多問題尚待釐清。

記者：李建人