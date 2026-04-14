籃球博彩叫停︱麥美娟：外圍賭博猖獗 須果斷決定煞停 籲毋須過份猜測

籃球博彩原訂最快9月推出，政府因應預測市場的不確定性，決定暫時停止。民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府預測外圍賭博情況越趨猖獗，作為負責任政府，不能盲目因為去年立法會通過修例，就發出籃球博彩牌照，因此必須作果斷決定煞停，呼籲外界毋須過份猜測。

不能因通過修例就盲目發牌

麥美娟又指，政府打擊非法賭博的政策從來都是多管齊下，不曾改變，而政府面對賭博的態度一直是不鼓勵。去年立法會通過修例，研究將籃球博彩納入規範，原意是希望將部分非法賭博活動引導至合法、受規管的渠道。然而，政府在持續監察外圍趨勢時，發現了預測市場的非法賭博活動極其猖獗。

麥美娟引述數據指，預測市場每月交易量在2024年初時仍不足1億美元，但至2025年12月，已暴增至每月130億美元，2025年全年流通量更高達600多億美元。分析更預測趨勢將持續，至2030年投注額可能會再增加數倍。

須確保達打擊非法賭博最終目的

麥美娟強調，作為一個負責任的政府，不能忽視這個非法賭博可能出現的影響。若在此時推出新的規範化博彩項目，其新鮮感可能會引起本來不賭博的市民注意，反而令他們更容易接觸並最終參與到金額更鉅大的非法賭博活動中。

她重申，打擊非法賭博的工作從不只停留於修訂法例，政府一定要不斷地監察外圍非法賭博的趨勢，是否有新的賭博行為，以及作出打擊。政府須審時度勢，在最適合的時機才推出，確保能真正達到打擊非法賭博的最終目的。



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