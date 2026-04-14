籃球博彩叫停︱林琳認同暫緩助打擊非法賭博 體現穩健謹慎施政態度

消息指，政府需研究美國近年盛行的預測市場（Prediction Market）平台，對籃球博彩的影響，要求馬會暫停推行籃球博彩。博彩及獎券事務委員會委員、立法會議員林琳今日（14日）贊同該審慎決定，認為在未完成全面風險評估前率先暫緩推行籃球博彩，符合打擊非法外圍賭博的核心方向，亦是政府顧及公眾利益、負責務實的做法。

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新興預測市場易被不法分子利用

林琳指出，雖然籃球博彩的相關法例已獲通過，但目前各類新興預測市場發展迅速，當中存在不少監管漏洞，若管理不善，或會被不法分子利用以助長非法賭博。她認為，政府先行暫緩計劃並進行全面評估，充分體現了穩健謹慎的施政態度，是負責且務實的做法。

林琳強調，香港一直嚴厲打擊非法外圍賭博，以保障社會安定和市民的財產安全，今次決定正與此目標一致。她認為，必須先做好風險評估、健全監管機制，確保各類風險可控，其後再推進合法的體育博彩，才能有效規範市場，杜絕非法賭博渠道。

林琳表示，將繼續跟進相關評估工作，並配合政府完善監管安排，以推動合法體育博彩在適當時候能有序開展。她同時呼籲市民，任何在未獲批准的預測市場參與體育下注均屬非法賭博，切勿以身試法。