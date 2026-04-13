獨家︱籃球博彩突叫停 政府憂助長預測市場非法賭博 馬會：尊重決定

去年《財政預算案》首次提出探討開放籃球博彩，立法會之後於去年9月三讀通過《2025年博彩税(修訂)條例草案》，並向馬會發營運牌照，原料最快今年9月推出。《星島頭條》接獲獨家消息指，政府最新通知馬會，需暫停推行籃球博彩活動。

消息透露，今日（13日）傍晚馬會與遴選會員召開會議，席間提到原定於今年推出的籃球博彩需暫停，因接獲政府通知，需研究美國近期非常盛行的預測市場（Prediction Market）平台，對籃球博彩影響。至於有否推行時間表，消息人士引述馬會簡介稱暫時沒有，一切需待政府安排，才有下一步行動。

民青局：預測市場下注體育項目屬非法賭博

民政及青年事務局發言人回覆《星島頭條》查詢時稱，基於最新形勢，作為負責任的政府，有必要更深入研究此新興模式及平台的運作，為保障公眾利益免受損害，在尚未具備成熟條件之前，應停止推進新博彩項目。發言人強調，如香港有人在預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博。

發言人續稱，資料顯示預測市場在2025年的交易量達640億美元，較2024年的160億美元增長300%；每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元。預測市場的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性。預測市場的每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關。

發言人稱，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，若在目前情況下推出籃球博彩，很大機會吸引更多人注意及參與預測市場的非法賭博，間接助長非法市場。

馬會：尊重政府決定

香港賽馬會回覆稱，會尊重特區政府的決定，並願意配合有關工作，將等待特區政府就籃球博彩牌照申請作出進一步指示。

預測市場無莊家 僅用戶間買賣

預測市場平台近年發展迅速，用戶可就政治、經濟及體育等事件結果進行交易，由於大量交易量來自體育賽事相關合約，市場亦常將這些平台與體育博彩企業作比較。不過與一般網上博彩公司開盤不同，預測市場沒有莊家，只是用戶之間互相買賣，合約在結果揭曉前可以隨時買賣。

馬會建議將籃球博彩合法化多年，以多管齊下方式處理非法賭博活動。馬會早前委託顧問調查指，單是前年本港的非法籃球博彩投注額已達700億至900億元，據了解，馬會相信開設籃球博彩後可從非法渠道奪回三、四成投注額，每年為政府庫房帶來15億元稅收，但要幾年時間運作成熟才可做到。

去年《財政預算案》首提出探討規範籃球博彩活動後，馬會即就做法向政府提意見，立法會於去年9月三讀通過《2025年博彩税（修訂）條例草案》，並向馬會發營運牌照。

馬會開發系統原訂需時一年，估計最快可在今年9月起的新年度開始，配合NBA賽季在10月開始，以及9月底舉行的季前賽。目前暫停推行，未知籃球博彩何時可再推，但法例已通過，相信時機成熟時，可更快推出。

記者：郭詠欣