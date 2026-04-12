國安教育日︱卓永興：軟對抗仍存在市民勿掉以輕心 周一鳴：國安如空氣陽光

為響應4.15「全民國家安全教育日」，警務處今日在金鐘夏慤花園（提子公園）舉辦「全民國家安全教育日2026暨警民同樂日」。政務司副司長卓永興指，本港整體社會秩序雖已重回正軌，但仍存在「軟對抗」，籲市民勿掉以輕心。警務處處長周一鳴則形容，國家安全猶如空氣、陽光，受益不會有太強烈的感覺，失去卻難以生存，強調維護國家安全沒有局外人，人人都是持份者、受益人、守護者、責任人。

國家安全是安邦定國重要基石

卓永興致辭指，今年是「全民國家安全教育日」11周年，亦是《香港國安法》實施後第6年；國家安全關乎包括香港市民在內的全中國14億人民福祉，是安邦定國的重要基石，「如果國家安全受到衝擊，香港以至整個國家都受到威脅，人民的安全和安居樂業，亦無從談起。」

他續謂，香港回歸後一段時間，正因落實國家安全體制不健全，反中亂港分子及境外勢力組織各種顛覆活動，破壞法治和社會秩序、干預特區施政、肆無忌憚企圖作出顛覆政權分裂國家等，令當時香港局勢岌岌可危。及後在中央政府全力支持，和特區政府努力下，社會各界團結一心，本港迅速止暴制亂，實現由亂到治，踏上由治及興征途。

卓永興：別有用心人士借題發揮、煽動不滿

卓永興又特別提到，本港整體社會秩序雖已重回正軌，但軟對抗仍然存在，市民不要掉以輕心，「從近期一些事件中，我們仍然看到有一些別有用心的人伺機而動，一旦市民在一些問題或者政策是有意見 ，都會借題發揮、煽風點火，意圖挑起市民對政府的不滿，令香港再次出現混亂。」

今年二月，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。卓永興說，白皮書強調維護國家安全、主權、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，亦指出香港特區要切實履行維護國家安全的憲制責任，以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。特區政府會透過不同渠道，包括「全民國家安全教育日」，持續加強宣傳教育，帶領及支持社會各界深入學習、領會白皮書的重要內容和要求，增強市民對國家安全的意識，以至維護國家安全的積極性及自發性。

周一鳴：警隊擔當「護航者」 譜寫護港日誌

警務處處長周一鳴致辭表示，警隊今年趁「全民國家安全教育日」前的周日，舉辦多姿多采且富意義的活動，旨在令大家更深入了解國家憲法、基本法和國家安全概念，從而理解在維護國家安全方面的義務和責任，促進國民身份認同。他引述古語「覆巢之下，焉有完卵」，指出沒有國家安全，就不會有家庭幸福、個人發展。

周一鳴亦提及2019年反修例事件，形容中央政府果斷出手，完善維護國家安全法制及特區選舉制度，讓香港有得來不易的穩定，是國家為香港護航的生動體現，「國家安全就像一座堅固的燈塔，在狂風巨浪環境下，照亮香港前行的航線，在應對各種風險挑戰中砥勵前行。 」而警隊則擔當「護航者」重任，一直打擊違法分子，保持有法必依、執法必嚴、違法必究原則，全力推進維護國家安全工作，「航程雖然很遙遠，但我們憑着堅定的信念，多番成功制止、防範及懲治危害國家安全行為及心懷不軌的亂港分子，守護香港，譜寫一頁頁『護港遠航 』的日誌。」

國安如空氣陽光 失去就難以生存

周一鳴續謂，警隊作為守護香港中堅力量，必定秉持 「只有進行時，沒有完成時」信念，持續全方位監察相關風險，以情報主導模式果斷執法，精準打擊危害國家安全行為，扎實推進國家安全宣傳教育，並完善國家安全體系。

「國家安全猶如空氣、陽光，受益不會有太強烈的感覺，但失去就難以生存。」周一鳴說，維護國家安全沒有「局外人」，人人都是持份者、受益人、守護者、責任人，不論身處那個行業、崗位，每位市民都有責任為珍而重之的家園貢獻，提高國家安全意識、守法、尊法，「抵制危害國家安全行為，支持特區政府依法施政等等，這些都是我們可以做到，也是我們應該要做的。」

他總結指：「當我們每個人都成為國家安全的守護者，香港的繁榮安定和發展，一定會更加有保障，國家的未來將會更加輝煌。各位市民，香港是我們共同的家園，國家是我們最堅實的後盾，令到我們以教育日作為契機，學習和領會白皮書的重要內涵，增強國家安全意識，同心攜手，竭力維護國家安全和穩定的社會。只要全城團結一致，香港定必能夠乘風破浪，令『一國兩制』事業繼續奮勇遠航。」

記者：蕭博禧

攝影：劉駿軒

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