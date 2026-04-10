國安教育日︱林定國訪嘉諾撒聖方濟各書院 稱多了解國家歷史是守護國安基礎

4月15日是全民國家安全教育日，律政司司長林定國趁國安教育日前夕，到訪灣仔嘉諾撒聖方濟各書院，與該校中四、中五學生交流。他表示，多了解國家文化、歷史及發展，是認識及守護國家安全的最好基礎。

學生重慶交流團 體會國安內涵

林定國於社交平台發文，指他到訪灣仔區的嘉諾撒聖方濟各書院，席間，中五同學們分享早前到重慶交流的學習成果，行程曾參訪三峽工程紀念館及抗戰紀念館，從中體會文化安全、生態安全和資源安全的實際內涵。

林定國指出，三峽工程為當今世界最大的水利樞紐工程，在防洪、供水、發電等方面發揮關鍵作用，是保障國家資源安全的重要支柱，並稱國家安全與日常所用的水電息息相關。他又向同學推介可品嚐當地防空洞火鍋，在了解歷史同時飽嚐特色美食。

勉實地考察認識國家發展

林定國續指，該校亦有舉辦前往上海、寧波海上絲路和武漢姊妹學校的內地交流團，讓同學們透過實地考察，從不同角度體會國家發展的成果。他強調，多了解國家文化、歷史及發展，是認識及守護國家安全最好的基礎。

圖片來源：林定國fb