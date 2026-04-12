國家安全教育日｜林定國：國安最基本就是領土完整 香港追求開放型國安 堅持基本人權自由及法治原則

今年4月15日是第11個「全民國家安全教育日」，而今年亦是《香港國安法》公布實施六周年。律政司司長林定國接受《星島》訪問時重申，香港維護國家安全實踐不追求「絕對安全」或「泛化安全」，以配合香港對接國際社會的需求，因此堅持基本人權自由原則及法治原則，是推動開放型國家安全環境很關鍵的標準。提到黎智英案，他指審訊工作已反映了特區政府堅持人權及法治等原則，感恩法官沒有被外界輿論影響，強調香港不應該受到他人影響去決定那些事應該去做。

國務院新聞辦公室早前發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。林定國稱，這是最完整講述香港在「一國兩制」之下處理國家安全的所有事情，首先要強調是歷史觀，白皮書的起點是由英國人霸佔香港開始，說明國家透過那些努力才可令香港回歸，重申國家安全最基本就是領土完整，故這是一個出發點。

刑事檢控案件 不足0.5%涉國安

至於回歸後，他指香港經歷了不少的風風雨雨，包括很多沒有把握好國家安全底線的事，對香港整個社會的繁榮或者穩定帶來很大的衝擊，強調理解歷史才可以更明白，為甚麼現在如此著重國家安全，以及了解香港正在面對的是那些風險。他續稱，白皮書亦提供了很實質的客觀證據，以駁斥很多對香港不公道或不正確的批評，例如香港自《港區國安法》及《基本法》23條出台後，提出的刑事檢控案件中，不超過0.5%案件涉及國家安全。

白皮書更首次提到香港維護國家安全實踐不追求「絕對安全」或「泛化安全」。林定國表示，香港不追求「絕對安全」，而是追求開放型的安全，即是香港不會為了安全而犧牲很重要的價值，亦不會「泛化安全」，即不會所有事都掛上國家安全的帽子，強調這不是香港維護國家安全的原則。他表示，要追求開放型的安全必須堅持保障基本的人權自由及法治原則，包括在處理國家安全案件時，亦要尊重法庭的獨立審判權。

提到壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」等罪罪成，被判監20年。他表示，此案的審訊是以公開審訊形式處理，讓社會可看到法官的行為、被告有否得到辯護的權利、檢控官是否基於證據提控等，正是體現堅持保障基本的人權自由及法治原則，去處理國家安全的案件。

法官獨立審案 不受外間干擾

對於案件審訊期間國際社會仍有很多干預或抹黑，他表示縱然有這些干擾，很感恩香港的法官有獨立的思考，沒有影響到他們行使獨立審判權的決心，又感謝司法機構及律政司同事的承擔及履職。但他亦希望社會反思，為何在做維護國家安全的工作，應是天公地道的事，香港仍會受到如此多的攻擊，或因為這些工作不符合某些國家或人的利益。

他強調，不論他人說甚麼，該做的事都應該去做，不該做的事縱獲得他人支持都不應該做，香港不應該受到他人影響去決定那些事應該去做，而是要有堅定的信心，保持一個冷靜、客觀及理性的態度很關鍵。



記者：郭詠欣