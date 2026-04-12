國家安全教育日｜林定國 : 增強大眾國安意識 完善及有效執行法律
更新時間：07:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：07:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：07:15 2026-04-12 HKT
國家制定的「十五五」規劃正式出台，以「統籌安全和發展」為核心策略。律政司司長林定國坦言，安全和發展之間有緊密的因果關係，最重要是強化底線思維，以有效防範及化解各類型的風險。
林定國表示，國家「十五五」規劃的原則之一，就是要做好統籌發展和安全之間的工作，強調安全就是社會發展的前提，沒有安穩的環境，一個社會就很難去發展，當社會發展得好時，亦會製造到更加有利的客觀條件，讓一個國家有足夠的實力去保護自己，因此必須要強化這個底線思維。
他解釋，強化底線思維即是要增強市民大眾對國家安全的意識，一直以來除了律政司做法治教育外，各政策局都做很多關於國家安全教育，包括對國家安全相關法律的理解、重要性等，甚至是增強整個社會的社群意識及國民意識。至於要如何有效地防範及化解各種國家安全風險，他認為要完善法律及有效地執行法律，當有需要時用好已存在的法律工具。
深化國際法律服務和爭議解決中心
特區政府將制定首份香港的5年規劃，他表示律政司最重要工作，是深化香港作為一個國際的法律服務和爭議解決中心，故律政司已成立一個特別的專班，包含了各個部門的一些領導，目前正在開展相關的工作，之後會配合整個特區政府，去制定香港第一份的5年的規劃。
他重申，香港法治環境的優勢在於國際化、水平高、信譽好，即是很多律師、大律師的專業知識及經驗，都不只限於處理本地事務，亦很有國際性，他們的服務都是高水平，自然令香港法治環境有很良好的信譽。他指香港某程度上已是一個國際的法律服務和爭議解決中心，但未來要進一步「深化」，就是要再做好一點。
記者 郭詠欣
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