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北都｜立法會周四第二次實地考察 將重點視察河套地區 新任政制局局長謝小華料隨行

政情
更新時間：14:08 2026-04-07 HKT
發佈時間：14:08 2026-04-07 HKT

立法會上月26日完成北部都會區首次實地考察，深入了解北都整體規劃藍圖，以及位於「北都」西面的洪水橋／厦村新發展區的最新產業發展佈局。立法會將於本周四（9日）進行第二次考察。據悉，屆時將會重點視察河套地區，進一步跟進港深創科合作及相關基建進度。

新科政制局局長料隨行

首次考察活動中，發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長陳美寶，以及署理政制及內地事務局局長胡健民均有參與。據了解，新任政制及內地事務局局長謝小華將會隨行第二次考察活動。

立法會主席李慧琼早前表示，考察有助議員與官員直接交流，了解北都最新發展，她亦要求議員在支持加快北都發展、支持專屬法例的基礎上要認真審議，讓法例既達到立法目的，同時能夠吸納市民意見。

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記者：黃子龍

 

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