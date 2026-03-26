北都｜立法會議員實地視察 李慧琼 : 會結合今次考察第一手資料與政府溝通

立法會主席李慧琼今日（26日）聯同40多位立法會議員實地考察北部都會區。李慧琼在實地視察後會見傳媒時表示，議員會結合今次考察所掌握的北都發展第一手資料，繼續與政府溝通，已要求議員主動收集社會各界意見並向政府全面反映，在支持訂立專屬法例的基礎上認真審議法例。她強調今次考察只是一個開始，日後會繼續前往北都其他地方，了解最新進展。

李慧琼：議員將在支持專屬法例基礎上 認真審議

李慧琼提及，立法會發展事務委員會已就政府為加速北都發展訂立專屬法例進行討論。該法例將進一步為北都的規劃及地政程序「拆牆鬆綁」，加快工程建設。她指，議員已在會上提出多項實質意見，包括防止簡化程序被濫用、「白名單」運作以加強人才流動及加快發放收地賠償。

李慧琼在實地視察後會見傳媒。

甯漢豪：洪水橋新發展區5年內將有250公頃熟地

發展局局長甯漢豪指出，北部都會區是香港未來發展的重鎮，提供大量的土地發展產業、興建房屋、社區設施及基建，既可推動本港經濟發展，亦給予良好機會，構建新一代、宜居、宜業、多元化的都會區。

甯漢豪指出，立法會今次考察是政府為本屆立法會議員安排一系列北部考察的第一步。她指，議員今日考察行程包括，天水圍高層單位俯瞰洪水橋/厦村新發展區，介紹北都規劃布局，運物局介紹北都整體運輸及各樣基建規劃；並在洪水橋/厦村大學城專用地介紹大學城發展。

甯漢豪續指，洪水橋/厦村新發展區屬於北都起步發展較快的新發展區。現時已有房屋建築在進行當中。她預計未來五年洪水橋/厦村新發展區，將做好約250公頃熟地，其中約100公頃與產業有關。她又指，整個北部未來五年目標是產出900公頃土地，該發展區約佔整體三成。她續指，當局現正進行洪水橋/厦村的片區開發的招標活動，該片區是北都片區開發模式首個招標的片區，將於今年7月初截標。

蔡若蓮：有信心大學城首階段用地2026年底完成

教育局局長蔡若蓮指出，整個大學城規劃預留約101公頃土地，分布於洪水橋/厦村的9公頃、牛潭尾的55公頃及新界北的40公頃，目標是打造成國際教育樞紐及高專人才集中地。作為首階段發展，洪水橋/厦村的用地已由原先規劃的5.2公頃增至9公頃，首批三幅土地將於年內推出。她透露，目前第31A區的土地平整工程進度良好，有信心在2026年年底完成。

蔡若蓮表示，考慮到大學城的發展以自資模式運作，工程開支龐大，政府在財政預算案中預留了100億元成立貸款基金，支援院校的基建發展。院校的申請貸款額，不得超過其工程總成本的50%。大學城的第二階段發展位於牛潭尾，將重點發展前沿醫學教育及生命科技研究。香港科技大學開辦的第三間醫學院，亦將會坐落於此。

港深西部鐵路料2035年開通

運輸及物流局局長陳美寶表示，為配合國家「十四五」規劃及深化粵港澳大灣區發展，多項交通基建正全速推展。目前，當局正為港深西部鐵路的香港段進行勘查及設計，目標明年就詳細設計及建造進行招標，期望2034年完成建造，2035年正式開通。

陳美寶表示作為重鐵網絡第100個車站的古洞站，預計明年落成；而洪水橋站則目標在2030年完成。同時，北環綫主線及支線的工程亦會盡快推動，爭取在2034年同步開通。她續指，北都公路新田段的設計與勘查工作將會先行，目標明年招標，並於2036年落成。

另外，洪水橋將發展智慧綠色集體運輸系統，陳美寶指，首期項目預計於今年下半年進行招標，目標2031年或之前完成，以連接區內各地。在產業發展方面，洪水橋將布局為現代物流圈，吸引高增值物流、電商及空運代理等龍頭企業，以鞏固香港國際航運中心地位。她期望在今年底前，就區內第一幅相關土地邀請意向表達書。

至於低空經濟，陳美寶指出政府今年將全力推動低空經濟發展的策略藍圖，將利用北部都會區鄰近邊境的優勢，與深圳及廣州等地試行跨境物流或載人飛行。目前，首期申請中已有超過20個項目，正逐步邁向規模化及常態化。

胡健民冀在行政立法良性互動優勢下 年內完成規劃制定工作

署理政制及內地事務局局長胡健民表示，為配合國家未來五年的國民經濟和社會發展，特區政府正積極主動對接國家「十五五」規劃，並制定本港首份《香港五年規劃》。他指出，行政長官早前提出並獲立法會支持，在行政主導下已設立一個政府和立法會的協同研究及意見收集機制。

胡健民期望在行政立法良性互動的制度優勢下，於今年內完成首份規劃的制定工作。他透露，政制及內地事務局、相關政策局及立法會小組委員會將全力推動和落實。該規劃將集中就六大範疇進行意見修正、填補和分析，涵蓋金融與貿易、創新科技與產業升級、北部都會區等。亦會安排立法會議員就規劃相關的重點發展區域及重大項目進行實地考察，該次考察活動正是協同機制下的活動之一。

記者：李健威

攝影：何君健