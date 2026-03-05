兩會2026｜王冬勝：經濟增長4.5%至5%是好指標 唐英年稱合理：國際形勢緊張仍有可觀增長

全國人大會議今早（5日）開幕，國家今年發展預期目標經濟增長4.5%至5%。全國政協常委唐英年認為是合理增長，因國家經濟基數很大，去年又做到5%的增長，故在國際形勢緊張及充滿挑戰的環境下，仍有可觀的增長是好事及合理的預測，對國家經濟狀況有信心。他又指，國家在黨中央的領導下可穩步推進，即使地緣形勢緊張，國家仍穩定地發展，世界上其他國家視中國為公平及穩定的伙伴，想與中國建立更緊密的合作關係。

廖長江：來年國家面對挑戰特別多

全國政協常委、馬會主席廖長江表示，來年國家面對的挑戰特別多，「現在不是說地緣政治，是說戰爭」，認為預期經濟增長達4.5%至5%屬合適，又稱市民不用過於擔心，報告都提及這個增長與2035年經濟發展目標一致。

王冬勝：4.5%增長已很厲害 世界亂局中好指標

全國政協農業和農村委員會副主任、滙豐銀行主席王冬勝表示，國家經濟體量大，預期有4.5%增長已是很厲害，是合適的指標，更是在世界亂局當中很好的指標，且看到國家擬推出的各項政策，對實現2035年經濟發展目標，即旨在基本實現社會主義現代化有幫助。

容永祺：中國「很叻」 出口至世界各地

港區全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任容永祺表示，受到地緣政治影響及有戰爭的問題，特別是美國對中國的技術、科技管制等，對中國是有很大的影響，但中國已經「很叻」不只出口到美國，更到全世界各地，故經濟增長預期在4.5%至5%屬合理、可以達到的目標。

未提「深化國際交往」 唐英年：僅文字改動 本質不變

至於港澳部分，沒有再提及「深化國際交往合作」，卻新增了「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」，唐英年認為這只是文字上的改變，本質都是香港要背靠祖國、面向世界，重申祖國這個強大後盾是香港過去、現在及未來重要的發展基石。容永祺亦認為只是字眼問題，香港是要背靠祖國、面向世界，這是很清楚的，又稱香港與全球很多商會合作，更是中英雙語地區、中西文化交流的地方，一直都有與世界聯通是香港的獨特優勢，認為報告上列明是要提醒香港做多一些，不只要融入及服務國家，更要走出世界。

報告亦刪去「維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序」，廖長江認為，香港已經落實「愛國者治港」維護特區的憲制秩序，故不用每年都提及相關的字眼。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：郭詠欣、劉駿軒

相關新聞：

兩會2026｜「十五五」綱要草案：提升港澳依法治理效能 支持更好融入和服務國家發展大局

兩會2026︱李家超列席人大開幕會 指政府工作報告振奮人心 會切實履行第一責任人角色

大棋盤︱港版「五年規劃」重在行動 地位高於《施政報告》？

兩會2026︱夏寶龍晤李家超 讚特區工作取得顯著成效 定能制定好香港首個五年規劃