兩會2026︱夏寶龍晤李家超 讚特區工作取得顯著成效 定能制定好香港首個五年規劃 

今日（3月4日）上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，在北京會見來京列席十四屆全國人大四次會議開幕會的香港特別行政區行政長官李家超。

夏寶龍：相信特區政府會把握「十五五」機遇

夏寶龍表示，李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實習近平主席關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，特區各領域工作取得顯著成效。去年12月習近平主席聽取行政長官述職報告時強調，香港要主動對接國家「十五五」規劃。十四屆全國人大四次會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個五年規劃，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，副主任周霽、農融，駐港國家安全公署署長董經緯等參加會見。

與北京高校領導餐敘

李家超今晚由駐京辦主任鄭偉源陪同下到北京一家酒店，與北京高校領導餐敘。

促岑浩輝制定好澳門「三五」規劃

此外，夏寶龍於今早亦會見了澳門特別行政區行政長官岑浩輝。夏寶龍表示，岑浩輝帶領澳門特區管治團隊堅決貫徹落實習近平主席關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，銳意改革、奮發進取，堅定維護國家安全，推動公共行政改革，積極參與粵港澳大灣區建設，特區各項事業取得新進步。去年12月習近平主席聽取行政長官述職報告時強調，澳門要主動對接國家「十五五」規劃。十四屆全國人大四次會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足澳門自身實際，制定好澳門「三五」規劃，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能，更加積極推進經濟適度多元發展特別是橫琴粵澳深度合作區建設，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。

值得一提的是，夏寶龍在兩次會面中特意佩戴了不同顏色的領呔，其中會見特首李家超時，佩戴了配合去年香港特區政府《施政報告》主調綠色的領呔，而會見澳門特首岑浩輝則繫了紫色的領呔。