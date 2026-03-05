兩會2026︱李家超列席人大開幕會 指政府工作報告振奮人心 會切實履行第一責任人角色

十四屆全國人大四次會議今早（5日）在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。行政長官李家超今早列席開幕會，指李強在政府工作報告中回顧了2025年的工作，闡述了「十四五」時期經濟社會發展成就、「十五五」時期主要目標和重大任務，並對今年經濟社會發展總體要求和政策取向，以及政府工作任務的重點工作提出了要求。他會領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份「香港五年規劃」。

李家超在社交平台發文指，政府工作報告指出，「十四五」圓滿收官，取得重大成就；今年是「十五五」開局之年，《「十五五」規劃綱要（草案）》細化提出20項主要指標，並分領域闡述了「十五五」發展的重大戰略任務，突出體現四個方面，包括：推動高質量發展、做強國內大循環、推進全體人民共同富裕、統籌發展和安全。政府工作報告指出，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，落實「愛國者治港」原則，提升香港依法治理效能，促進香港經濟社會發展；支持香港更好融入和服務國家發展大局，發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港長期繁榮穩定。

十四屆全國人大四次會議今早在北京人民大會堂開幕。劉駿軒攝

李家超指很榮幸以香港特區行政長官的身分列席十四屆全國人大四次會議開幕會。李家超fb 李家超今早列席十四屆全國人大四次會議開幕會。李家超fb

李家超聆聽李強發表政府工作報告。劉駿軒攝

李家超與岑浩輝毗鄰而坐。劉駿軒攝

特區政府會切實履行第一責任人角色

政府工作報告又提到，要推動科技創新和產業創新深度融合，建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地；以及支持粵港澳大灣區打造世界級城市群。

李家超指感到十分鼓舞和振奮人心，今年是「十五五」開局之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。香港特區政府會切實履行第一責任人的角色，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，團結社會各界進一步全面深化改革，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。

李家超稱，各政策局已按他較早前的指示成立預備小組並開展準備工作，預備小組會轉為對接「十五五」規劃編制小組並全速工作，今年內完成香港五年規劃，勾勒未來五年香港的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

續鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位

香港會繼續鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。在繼續鞏固與傳統經濟體聯繫的同時，我們會積極開拓新興市場。特區政府已成立內地企業出海專班，對接內地蓬勃發展的生產力、香港國際知名的專業服務、環球買家的殷切需求，攜手優質企業「走出去」、把國際資金「引進來」，扎實推動經濟高質量發展。亦將以更大力度保障和改善民生，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台。香港會持續提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。