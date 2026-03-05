大棋盤︱港版「五年規劃」重在行動 地位高於《施政報告》？

全國兩會開幕，今年重頭戲是「十五五」規劃綱要草案出台，中央港澳辦主任夏寶龍接見港區人大政協時便形容，「十五五」規劃含金量高，港澳享「天時地利人和」優勢。他昨日會見特首李家超時亦提到，特區政府及社會要把握「十五五」機遇，着眼國家發展大局、立足香港自身實際，制訂好香港首個「五年規劃」。對於長年奉行資本主義的香港，制訂「五年規劃」可謂全新事物，有政界中人認為，特區要從戰略角度作全方位部署，而關鍵在於落實執行。

「五年規劃」（早年稱五年計劃）概念源於前蘇聯及中國內地，是社會主義計劃經濟的產物；發展到現代，是實現國家中長期發展全面布局的集中體現，透過戰略部署，確立經濟社會發展主要目標，再用政策措施化為實質經濟成果。

五年規劃前提 確保政策長年穩定有延續性

去年二十屆四中全會通過的「十五五」規劃建議，提到要發揮港澳背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心等。今次兩會公佈的規劃綱要，將對支持香港發揮獨特優勢作進一步部署，並繼續出台更多惠港措施。

李家超上月已指示政策局成立預備小組，待細節正式公佈後，轉為對接「十五五」編制小組，目標是在今年內完成港版「五年規劃」。不過，香港向來奉行資本主義、自由經濟，把帶有頂層設計色彩的「五年規劃」引入香港，以往聽起來好像格格不入，但隨着全球政經格局變化，香港更需要主動出擊的「戰略型規劃」，從全局思維出發，明確在重點領域的發展目標和路徑，這也是着力提升治理水平的體現。

然而要讓「五年規劃」貫徹落實執行，中間仍有不少技術困難。內地實行「五年規劃」，關鍵前提是確保中國共產黨長期領導，政策長年穩定且有延續性，這是國家有異於西方國家政黨輪替的優勢之一。香港特區政府五年一任，雖同是向中央政府負責，但不同特首的施政重點可能各有不同，如何確保橫跨任期的規劃延續至在下一屆政府，是不可忽視的現實問題。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，中國體制的最大優勢是政策延續性，現任政府執行上屆政府的戰略，只會因應內外環境變化作出微調，有充分條件作中長期規劃。他指香港政治體制確實不同，但近年環境已變，實現「愛國者治港」，愛國陣營有責任就既定政策方向發展形成共識，梳理及協調各方利益，確保政策連貫性，不因政府換屆而變，因此現時有更大空間做「五年規劃」。

至於「五年規劃」定位，劉兆佳指，「十五五」是國家大政策規劃，香港在制訂和落實過程中，必然會受中央監督，甚至某程度具問責成分，「以往的規劃只談香港自己做甚麼，不談對接內地，更無時間表路線圖，落實不到也不用問責，以後這一套行不通了」。他認為「五年規劃」要貫徹落實、不流於口號，其地位必然凌駕於特首政綱及《施政報告》，並有指導作用，「香港定五年規劃，主要作用的結合香港現況，說明政府如何引導社會達成政策目標，特區政府佔主要責任」。

曾任問責局長的政協常委高永文也認為，香港制訂「五年規劃」，可確保每屆特區政府有基本規劃藍圖，有利政策連貫。熟悉政府運作人士指，各政策局十分重視「十五五」出台，預料公佈綱要後，各部門會積極回應並探討對接方法，料特首政策組亦會有相關研究。該人相信「五年規劃」與《施政報告》無重疊，前者談大方向，後者則是具體政策。

