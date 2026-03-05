「十五五」綱要草案：提升港澳治理效能 支持更好融入和服務國家發展大局 加快北都建設

官方發布《中華人民共和國國民經濟與社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）》（「十五五」綱要）全文，其中有關港澳台的部分，第十七篇提到要堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一。另外亦支持港澳更好融入與服務國家發展大局。

促進港澳長期繁榮穩定

「十五五」綱要提到，促進港澳長期繁榮穩定，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用。

支持港澳打造國際高端人才集聚高地

綱要支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設，加快北部都會區建設。

支持澳門經濟適度多元發展，深化世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台和以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地建設，提升中醫藥大健康、特色金融、高新技術、會展商貿等產業競爭力。支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

十五五綱要：完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施

此外，綱要提到支持更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。深化粵港澳合作，持續推動重點領域合作實現突破，促進港口、機場和軌道交通協同發展，建設廣州至珠海（澳門）高鐵，推進港深西部鐵路前期工作。

綱要也提到，深化琴澳一體化發展，高品質建設前海、南沙、河套等重大合作平台。建設澳門國際機場橫琴前置貨站，推進澳琴國際教育（大學）城建設。健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，支持港澳深度參與高品質共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢協助企業「走出去」。發揮港澳在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。

就涉及台灣部分，綱要提到推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。堅持一個中國原則和「九二共識」，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。推動兩岸經濟合作。深化兩岸交流。

相關新聞：

兩會2026︱李家超列席人大開幕會 指政府工作報告振奮人心 會切實履行第一責任人角色

大棋盤︱港版「五年規劃」重在行動 地位高於《施政報告》？

兩會2026︱夏寶龍晤李家超 讚特區工作取得顯著成效 定能制定好香港首個五年規劃