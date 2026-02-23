大棋盤︱安置方案具吸引力 政府露口風：緊握單位並不現實 最後立法手段暫「留白」

政府公佈大埔宏福苑長遠安置方案，將動用約40億元公帑收購7座大廈業權，未補價及已補價單位分別每呎8000元和10500元。考慮到收購價已顯著高於火災前的宏福苑樓價、數年後落成的大埔頌雅路西居屋呎價，加上若居民選擇「樓換樓」，亦可獲租金補助直至入伙，今次方案頗具吸引力，甚至是以「情」為先的慷慨。對於若限期過後仍堅拒收購的業主，財政司副司長黃偉綸露口風，或探討特別立法處理作「最後手段」。

宏福苑安置︱若不接受收購物業價值「歸零」 緊握單位不現實

政府問卷顯示，有183戶表示只接受原址重建，佔總戶數9%。黃偉綸昨明言，8月31日「特設銷售計劃」停止是嚴肅界線，坦言若業主仍堅拒收購，將面對更多困難，因為現實上「個單位係賣唔到」。這番言論背後有一定「提醒」意味：若不接受收購，物業價值幾乎歸零，緊握單位並不現實。

對於若小部分居民堅持不賣樓，會否進行立法等強制手段，黃偉綸表明「唔想咁快進入呢個討論」，但長遠來說，會探討需否以特別立法處理。據悉政府內部研判，今次收購價已是相當有吸引力的方案，相信隨着「解說專隊」加以講解，會越來越多居民願接受收購。

有熟悉宏福苑圈子的人士指，部分居民早前被「帶風向」聯署要求原址重建，但政府方案出爐後，絕大多數居民都傾向接受，因收購價已高於預期，「只有極少數樓價最高峰買落嘅個案，有機會倒蝕，其餘都係賺」；亦有個別居民「得一想二」，無論如何都會要求更多。他指政府不可能滿足所有人，總要果斷決定。

消息人士指，8．31限期前仍未有決定者，主要有兩類人，一是處理遺產繼承需時，政府會酌情處理，待完成程序後仍可參與特設銷售；另一類是堅持不賣業權的居民，屆時情況相當複雜，當局不排除參考坊間意見，以立法方式收回業權，但強調目前首要任務是做好解說工作，希望他們接受收購。

立法收購無先例可循 政界、專業界別暫不討論

消息又指，大火規模及影響前所未有，若有居民堅拒賣業權，目前無法例可援引，或需訂立新法例處理。發展局局長甯漢豪前日便發文指，雖然政府有透過《收回土地條例》徵收私人土地，但有關安排是為進行發展而引用公權，例如推展北都或基建設施，宏福苑情況明顯不同。

立法會發展事務委員會主席林筱魯指，收購業權問題極複雜，包括居屋業權性質與私樓不同、若最終不收購宏志閣涉及的公契問題等，超出現有法律工具框架，亦無先例；若以「公共利益」理由引用《收回土地條例》徵收，亦會涉及改劃等問題。他認為毋須太早討論「特別立法」方式，以免干擾現有工作。

測量師學會曾建議訂立新法例特事特辦，會長溫偉明向筆者表示，早前建議針對的是分割宏志閣與其他7棟大廈的公契和業權等事宜，只是大方向，具體細節要留待法律專家分析。他認為現階段不適合討論拒賣業權問題，當務之急是盡快安置受火災影響的居民。

政府在《財政預算案》發表前夕公佈收購方案，包括動用40億元公帑，相信《預算案》將交代預留相關款項。不過今年公共財政有改善，市民普遍期望政府提升「派糖」力度，但宏福苑收購涉及公帑，某程度上令推出紓困措施的「彈藥」減少，加上源源不斷的各類補貼，已引起部分市民反響，畢竟社會「同情度」始終有上限。難怪黃偉綸昨日說，制訂安置方案最大困難是平衡公帑運用。

聶風