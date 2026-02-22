財政預算案2026︱封面顏色曝光 陳茂波親解理念：寓意本港經濟內生動力不斷增強

新一份《財政預算案》將在周三發表，財政司司長陳茂波指，衷心感謝過去一段時間不同界別和背景的市民、企業和機構，給政府提供了寶貴的意見。大家都希望香港有更好發展，並對不同社群有更好的照顧。今屆政府一直努力拼經濟、謀發展、惠民生，和大家的期盼方向高度一致。

今年《財政預算案》的封面顏色是紫色，陳茂波解釋，這寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。「讓我們攜手並肩，為香港社會和經濟更高質量、更普惠的發展，不懈奮鬥。」

須審慎理財考慮社會短中長期需要

陳茂波在網誌表示，承接去年經濟持續增長，今年來本港經濟開局良好。可是，面對風雲變幻的外圍環境，以及經濟轉型過程中的不確定性，必須審慎理財，考慮社會短中長期的需要，並保持一定儲備，以應對萬一出現不可預見的情況。

然而，他指，以什麼方法和進路邁向目標、如何分配資源等，往往受現實環境所限，當中難免要排優次，甚至作出艱難取捨。他會用心聆聽各方意見與想法，在編製預算案時會作全盤考量，力求提出的建議總體平衡。希望香港有更好發展，並對不同社群有更好的照顧。今屆政府一直努力拼經濟、謀發展、惠民生，和大家的期盼方向高度一致。

