宏福苑安置方案明公布 政府擬收購業權 傳呎價增至8000至逾萬元 宏志閣不在收購計劃

大埔宏福苑火災發生至今近3個月，政府早前發問卷收集居民對長遠安置意見，據悉，政府最快明日（21日）下午公布具體方案。《星島》今日報道，問卷調查顯示只接受「原址重建」的居民的比例非常少，預料政府極大機會收購業權，放棄「原址重建」。至於收購價，有消息指未補地價及已補地價單位的收購價，分別增至8000元及超過1萬元，比早前測量師學會估算的6000元及8000元為高。

目前「宏福苑援助基金」剩餘約30億元，若政府提出收購，資金不足以全購屋苑業權，須額外動用公帑，或涉及以十億元計支出。

黃偉綸開記者會交代 不考慮「原址重建」方案

由財政司副司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作組」，新年期間亦「趕工」制定長遠安置方案，據悉他與其他官員明日舉行記者會，交代詳細方案。

據了解，政府問卷結果顯示，只有非常少比例的災民選擇只接受「原址重建」，反映居民盡快解決上樓問題。政府早前表明，7棟大廈「內傷」嚴重須拆卸，惟原址重建曠日持久，須動用公帑補貼，若要落實耗時10年，而居於宏福苑的大多是長者，恐怕經不起10年時間折騰，因此政府傾向收購業權，不會考慮「原址重建」方案。

政府將調高宏福苑收購價

根據測量師學會早前對宏福苑火災前的市價估算，未補地價單位為每呎6000元，已補價單位每呎8000元，惟部分業主質疑偏低，難讓居民在同區買樓。政界預料當局會調高收購價金額，有報道指分別提升至每呎8000元及超過1萬元。

黃偉綸上月曾表示，收購業權涉近60億元，預計除「大埔宏福苑援助基金」，亦需動用公帑。目前「援助基金」只剩餘約30億元，若政府提出收購業權，隨著收購價提高，意味須動用更多公帑。政界中人指，外界有說法以為火險賠償達20億元，但其實這只是上限，也要視乎每個單位的損毀程度，最終可能不會賠足20億元，若然只得一半，按此粗略計算，連同約30億元「援助基金」、約10億元保險賠償，政府可能要額外動用約20億元公帑才可完成收購。

宏志閣不在收購方案當中

消息指，若業主決定將業權統一出售予政府，保險索償權亦會隨之轉移給政府，好處是消除保險索償的複雜程序，業主毋須漫長等待，因此由政府收購業權，實際上由政府「買埋（保險賠償的）不確定性」。



宏福苑8座大廈中，宏志閣是唯一一座未受火災波及，據悉考慮到法律問題，宏志閣現階段不包括在收購方案當中。

政府早前問卷提及的宏福苑長遠安置方案：

預計入伙/可用時間 項目名稱/安置方式 (地區/項目類別) 2026年9月底 九龍灣 盛緻苑 (跨區/綠置居2025) 2027年8月底 錦田 匯熙苑 (跨區/居屋2025) 2027年9月底 東涌 裕豐苑 (跨區/居屋2025) 2028年7月底 屏山 朗風苑 (跨區/居屋2025) 2028年10月底 啟德 啟陽苑 (跨區/居屋2025) 2028年12月底 將軍澳 影輝苑 (跨區/居屋2025) 最快 2029年 大埔頌雅路西選址 (原區/新發展項目) 最快 2033年 大埔廣福公園選址 (原區/新發展項目)

根據政府早前派發的問卷，當局提出多個選項供居民選擇，其中最快可供居民重置居所的是九龍灣盛緻苑，最快今年9月入伙。大埔原區亦有兩個選址，包括頌雅路西及廣福公園，最快分別在2029年及2033年入伙，前者提供1500個單位。

新居屋方面，包括錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑、啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑，其中錦田匯熙苑最快可在2027年8月底入伙。至於「樓換樓」選項，即是與政府「以物易物」，換取一個價格相若的居屋單位，毋須補任何差額。