大棋盤︱宏福苑長遠安置方案快公布 消息：政府擬收購業權 放棄原址重建

大埔宏福苑火災發生至今近3個月，政府早前發問卷收集居民對長遠安置意見，據悉具體方案將於日內公布。消息透露，問卷調查顯示絕大部分宏福苑居民均希望政府盡快協助解決長遠安置，以及希望政府收購業權，只接受「原址重建」的居民的比例非常少，預料政府極大機會傾向收購業權，放棄「原址重建」。

問卷調查顯示大部分居民盼盡快安置

特首李家超在農曆新年前落區時表示，由財政司副司長領導的「應急住宿安排工作組」，已大致收集了受影響家庭意見，他亦要求工作組在過年期間馬不停蹄工作，盡量想出符合居民需求的處理方案。

據了解，政府問卷結果顯示，只有非常少比例的災民選擇只接受「原址重建」，反映居民希望從實際出發，盡快解決上樓問題。政府早前表明，7棟大廈「內傷」嚴重須拆卸，惟原址重建曠日持久，須動用公帑補貼，若要落實耗時10年，而居於宏福苑的大多是長者，恐怕經不起10年時間折騰。消息指，政府很大機會不考慮「原址重建」方案。

李家超日前亦提到，政府制定長遠安置方案時，要歸納和克服三方面問題，包括處理不同家庭需求、涉及公共保險問題，包括業權和法律爭拗，以及保險賠償的複雜性。

若業主接受收購 保險索償權轉移給政府

火災發生後，坊間有說法指火險賠償上限達20億元，以宏福苑近2000戶計，每戶可平分約100萬元。不過保險業聯會行政總監劉佩玲指出，若業主決定將業權統一出售予政府，保險索償權亦會隨之轉移給政府，業主則獲得出售業權的現金。換言之，災民可選擇獲得火險賠償，但前提和代價是無法接受政府收購，屋苑若要獲賠償，便須自行善後，找工程公司等自行應對災後修復等問題，當中牽涉複雜程序和大量時間，對小業主而言根本難以應付。

至於由政府收回業權，保險業界指好處在於消除保險索償的複雜程序，業主毋須漫長等待，由政府包底應對後續問題，盡早獲安置重新出發。消息指，政府問卷顯示絕大部分居民希望長遠安置問題盡快解決，支持由政府收購業權，形容這是目前的最大公約數，預料政府會循此方向處理及制定方案。至於早前自稱宏福居民發起的「原址重建」聯署，結果顯示只屬少數人意願。

學會估算每呎6000至8000元 消息：最終收購價有望調高

倘最終落實由政府收購業權，收購價亦是關鍵因素，政府問卷早前引述宏福苑估值，未補地價單位為每呎6000元，已補價單位每呎8000元，惟部分業主質疑偏低，難讓居民在同區買樓。有政界中人指，有關數據是參考測量師學會對宏福苑火災前的市價估算而定，相信當局並非鐵板一塊，會適度調高最終建議收購價金額。綜合多方消息，政府方案料以快速安置、政府收購為核心，並有望回應民意調整收購價。

不過值得注意的是，宏福苑火災後，政府以「特事特辦」方式向居民提供了大量支援，社會不乏有聲音要求政府慎用公帑，政府提供補貼、支援之同時，也要考慮不同市民意見，例如安排災民「打尖」選購新落成居屋、源源發放不同類型津貼等，資源投放也要合乎比例。

