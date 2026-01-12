大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」

政府上周五起就大埔宏福苑長遠安置方案諮詢業主，選項由政府收購業權即收現金、「樓換樓」新居屋，以至在大埔原區安置，當中包括在宏福苑原址重建選項。惟事隔一日，身兼「應急住宿安排工作組」組長的財政司副司長黃偉綸即表示，原址重建「不實際」，會考慮改建社區設施，迅速「落閘」態度令外界頗為疑惑。不少居民質疑政府既然已有立場，為何仍把有關選項列入問卷？

宏福苑安置｜諮詢一日後即「落閘」

火災發生後，居民長遠安置是最為複雜的一環，當中牽涉業權、保險賠償、法律程序等，加上居民各有想法，不可能有單一方案，黃偉綸亦多次表示按法理情處理，提供多元選項。至上月底，有宏福苑居民聯署要求原址重建，形容是「重建生活尊嚴唯一途徑」，當時政府指會考慮不同居民意願，兼顧善用資源。

有政圈中人指，原址重建並非首選方案，因涉及業權歸屬、清拆、規劃重建等程序，耗時甚長，亦牽涉大量公帑，未能盡快做到長遠安置。至於黃偉綸提早「落閘」，該人認為應列出不同方案的數據和利弊，供災民考慮，「從而讓災民認清現實，避免被別有用心人士誤帶風向，最終用問卷調查數字說話」。

兩名知情人士則透露，據「一户一社工」收集的意見，要求原址重建在居民之間並非主流，而分析各個選項，以頌雅西路重置或「樓換樓」的效率最佳。不過近日懷疑有人「帶風向」，要求原址重建的聯署人數，由最初約100人急增至800人，但根本難以查證是否真有其人；亦有人宣稱「宏福苑無可取代」、「重建完可留畀下一代」，甚至稱原址日後撥予華懋興建豪宅等，令人質疑有關操作並非為了安置，而是索取更高的土地價值，把自身利益最大化，因此政府也要表明態度。

火災發生一個半月，輿情亦開始有變化，起初全社會落力支援、出錢出力，但隨時間過去，公眾同情度逐漸減退，並出現質疑災民「要求太多」、「不應由公帑埋單」等聲音，直至上星期諮詢災民安置選項曝光，網上輿情更為洶湧。例如有討論區帖文指，政府願購回業權或以新居屋換樓齡40多年的單位，已是非常慷慨、特事特辦，帖文罕有地獲大多數「正評」。

網上輿情有變化 市民質疑不應由公帑買單

政圈中人指，留意到坊間關注政府會否「補貼太多」等聲音，確實要平衡各方，支援災民之餘，也要確保公帑用得其所。亦有政圈人士認為，這類質疑災民的說法不一定客觀理性，但也是政治現實，公眾對大型災害同情度會漸減，「佢哋可能會諗，圍標同監管不力，無理由要所有納稅人買單」。該人又指，只要政府提供足夠數字，公眾會懂得分辨哪些建議合理，認為官員的爭議言論應「講少句」。

隨着政府定調，一度建議原址重建的工程界立法會議員卜國明亦轉口風，認為這無助降低成本，覓地安置更實際。他向筆者解釋，起初資訊未足，坊間對比的是在大埔廣福公園重建，該處仍未作改劃用途等工作，效率不及原址重建。不過後來經深入調研，發現頌雅西路地段已是熟地，不涉業權問題，安置居民更快，是效益最好的選項。他認為副司長言論是「講清楚事實」，既然有居民提出，政府當然要拿出來討論，但政府掌握足夠資料後，向居民解釋欠缺可行性，也是負責任做法。

大埔區議員羅曉楓表示，政府已將坊間絕大多數建議包含在內，呼籲居民與家人商量後，在意願書內詳列意見，讓政府得出最貼合居民需要的方案。他說近期居民求助中，最多疑慮是關注若回購業權，在同區會否找不到相類價值的單位、等候安置期間的居住安排等。

聶風