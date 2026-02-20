Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱保險業聯會：20億火險賠償非「每戶派100萬」 業權售予政府或更簡單直接

社會
更新時間：07:05 2026-02-20 HKT
發佈時間：07:05 2026-02-20 HKT

政府短期內公布宏福苑長遠安置方案，有業主關注「樓宇結構保險」（俗稱火險）賠償問題，坊間有傳保險上限達20億元，可令每戶獲賠100萬元。不過，保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》訪問時澄清，火險旨在「還原」樓宇結構，而非直接派發現金賠償，否定「每戶獲賠100萬」的說法；如業主最後決定將業權統一出售予政府，保險索償權亦會隨之轉移給政府，業主則獲得出售業權的現金。

火險旨在「還原」樓宇 20億元賠償非均分

劉佩玲解釋，火險即「樓宇結構險」，其核心作用是為受損樓宇提供修復資金，目標是將單位還原至災害發生前的狀況，主要涵蓋天花、地板、四面牆及窗框等基本結構。她舉例，如居屋現時4000元一尺，則會賠償相應費用，而非向業主直接平均分發。

劉佩玲：若政府收購業權 保險索償權轉移給政府

劉佩玲又指，所謂20億元賠償額只是一個上限，實際金額需根據專業估算的「重建費用」而定，費用不僅包括個別單位，也涵蓋大廈大堂、升降機等公共空間的修復，因此並非如坊間所言「每戶獲賠100萬」。她強調，程序上首要估算大廈安全性及是否可維修，業主亦需就長遠安置方案達成共識。

她續指，保險公司將會配合業主的最終集體決定，提供相應的賠償方案。宏福苑業主主要有三個可行方向，包括維修、重建或售予政府，若業主最後決定將業權統一出售予政府，保險索償權亦會隨之轉移給政府；屆時，賠償將由政府接收，而業主則獲得出售業權的現金。

至於如業主決定自行處理會面對哪些困難，劉佩玲指，業主將要面對成立法團、聘請專業人士評估、商討重建方案等漫長而複雜的過程；相較之下，如選擇把業權售予政府，對居民而言或許是較簡單直接的做法，因毋須高度參與商討重建方案，亦無須擔心後續賠償，因保險索償權已轉移給政府，惟需要居民自行考慮。

梁文廣：政府接手可處理後續保險索償程序

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣表示，屋苑保險是基於維修工程而由法團統一購買，並非由個別業主直接投保，因此理賠程序並非將賠償額向每戶平均分配。而今次火災導致宏福苑部分單位接近「全毀」（Total Loss），情況與一般單位滲水申索等個別損毀不同。他指，若要求每位業主自行搜證、再經法團及管理公司向保險公司索償，過程將極為漫長及困難。

至於由政府統一收購業權，梁文廣認為，能為業主提供最大便利，業主在出售業權後，可即時獲得一筆包含保險賠償的款項，用作未來安置。他相信宏福苑業主亦不希望日後仍需經歷以年計的索償程序，耗費心神，「未必適合面對咁長遠的負擔」；如由政府接手處理後續向保險公司索償的程序，業主可以安心處理未來安置，「無咁多手尾跟，是比較合適的選擇。」

記者：李健威

