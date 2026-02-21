Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案．前瞻｜議員倡善用閒置物業增託兒名額 檢視年輕人不願生育原因

政情
更新時間：06:55 2026-02-21 HKT
發佈時間：06:55 2026-02-21 HKT

本港生育率持續低迷，育有2名孩子的民建聯立法會議員郭芙蓉表示，切身體會到在香港養育下一代的壓力與挑戰，例如雙職父母尋找合適託兒服務時的焦慮，以及生活開支、教育、醫療保障等壓力。她建議政府靈活善用閒置物業增加託兒名額，推動「社區保姆」專業化，並研究設立一站式的外傭事務監管機構，減輕家長的後顧之憂。

郭芙蓉：香港養育下一代壓力大

近年社會有聲音建議政府設立「生育專員」，負責制定託兒服務政策，不過郭芙蓉認為，與其單純討論增設職位，應關注如何透過司長級官員領導的跨部門小組，進行整體規劃，確保政策執行時不產生衝突，並秉持「量入為出」原則，將資源發揮最大效益。

管浩鳴籲檢視年輕人不願生育原因

立法會福利事務委員會主席管浩鳴表示，現階段未至於需要設立「生育專員」，但政府可考慮成立生育政策委員會，就本港生育問題進行系統性研究，檢視年輕人不願生育原因。他分析，隨着社會觀念轉變，港人遲婚現象日趨普遍，不僅縮短了生育「黃金期」，也削弱夫婦生育動力。他認為生育涉及多重考量，包括未能置業、雙職家庭難兼顧工作與育兒等。

新社聯議員譚鎮國表示，本港出生人數在龍年效應後下跌，建議政府專責小組，協調不同政策局及部門，更好制定鼓勵生育的措施及支援。

