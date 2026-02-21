財政預算案．前瞻︱去年嬰兒出生創新低 政界齊倡「累進式子女免稅額」 2萬元生育獎金可延續？

【財政預算案2026/子女免稅額/鼓勵生育】《財政預算案》本月25日發表。近年本港出生率低，政府2023年起推出組合拳鼓勵生育，包括推出2萬元新生嬰兒獎勵金等，惟去年全年出生登記數字僅3.1萬宗，創有紀錄以來新低。外界關注政府會否有新一輪谷生育措施，今年至少5個政團建議政府推出「累進式子女免稅額」；亦有議員認為，延長生育獎勵金之餘，也要做好暫託中心等配套服務。

生育獎勵金已派出逾12億 惟去年出生率創新低

政府於2023年《施政報告》提出為新生嬰兒父母提供2萬元現金獎勵，計劃為期3年，至今年10月到期。政務司副司長辦公室回覆《星島》查詢時表示，截止今年1月31日，計劃共接獲約64,390宗合資格申請，並已向63,900名申請人發放獎勵金，共發放金額約12.78億元。2024年全年、2025全年及今年首月發放獎勵金數字，分別為34,836宗、26,922宗及2,142宗；涉及金額分別為6.96億元、5.38億元及4,284萬元。

此外，截止今年1月底，共2,073宗個案涉及同一申請人申領兩次獎勵金，以及30個案涉及同一申請人申領3次獎勵金。政府補充，有關情況屬「生孖胎」或計劃期間先後誕下新生嬰兒。計劃可由父或母其中一方申請，若生兩胎人士，每次非同一人申請獎勵金，如第一胎母親為申請人，第二胎父親為申請人，則不會反映在此數字。

政府鼓勵生育，出生率數字又能否反映？2023年共33,288名嬰兒出生；2024年「龍年效應」，曾回升至36,767名，是3年內高位，惟2025年數字再度回落，全年僅得31,714名嬰兒出生，創歷年新低。對比10年前、即2015年共60,803宗出生登記，去年數目大跌近五成。

多個政黨倡「累進式子女免稅額」

不過，政界繼續要求政府推出措施鼓勵生育，目前一般子女免稅額為13萬元，工聯會、經民聯、自由黨、實政圓桌等均建議推出「累進式子女免稅額」，其中工聯會建議首名子女免稅額為18萬元，第二名額外增加免稅額36萬元。行會成員湯家驊亦建議，將子女免稅額上調至15萬元，直接減輕家庭育兒財政負擔；僱員規模達到一定人數的企業，若其自設或資助設立符合社署標準的幼兒照顧中心，相關支出可獲得相應稅務扣減。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴認為，對中產人士而言，2萬元現金獎勵實際幫助不大，反而可以稅項著手鼓勵生育，建議子女免稅額上調最少3萬元。至於生育獎勵金去留，他認為可考慮延續，但反對一刀切向全社會發放，應精準針對社會各階層而發放。

譚鎮國：市民更關注生育後配套

新社聯議員譚鎮國表示，跟不少市民了解過，比起2萬元獎勵金，他們更關注是生育後的各種配套，認為政府要加強幼兒中心、日間暫託中心等配套，減輕雙職家庭壓力。民建聯植潔鈴表示，政策推行僅兩年，不少家庭可能正在規劃生育，擔心突然叫停會令準備懷孕的家長無所適從，既然機制已運作順暢，延續一段時間是合理做法，但強調這只是輔助措施。

李兆波認為，下調物業印花稅效益可能更大。

學者：增子女免稅額效果有限 倡下調物業印花稅

不過經濟學者李兆波認為，單靠增加子女免稅額或提供數萬元現金獎勵，實際效果有限。他以最高薪俸税邊際稅率17%計算，即使增加1萬元子女免稅額，納稅人每年最多只是少付1,700元稅款，幫助甚微，只是鼓勵性質居多，未能真正對冲養育子女的巨大開支。他認為，下調物業印花稅效益可能更大，以購買一個800萬元單位為例，需支付的印花稅款項可達24萬元；相比之下，子女免稅額所帶來的稅務節省「微不足道」。

另外，新加坡政府為育有12歲及以下新加坡籍兒童的家庭，發放一次性的500元育兒補助券，植潔鈴認為值得參考，但必須考慮執行效益，涉及資格審核、商戶登記等行政程序，成本不低。

記者︰黃子龍

