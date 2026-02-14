政府辦白皮書專題研討會 李慧琼：正本清源說明香港維護國安歷史

特區政府早上(14日)在政總，舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會，行政長官李家超、中聯辦主任周霽、駐港國安公署署長董經緯等出席。據了解，中央港澳辦原一局局長王振民亦有來港出席，並會作主題演講。

早上9點半左右與會者陸續到場，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，各局長、行會成員及立法會議員。據了解，研討會約1.5小時，至中午完結。

行政會議成員林健鋒於會後表示，所有嘉賓發言都很精彩，並對香港回歸以來在維護國家安全工作，全面的回顧。他重申國家安全在全世界每一個國家都有一個共同的底線，即有完備的法律體系維護每一個地方的自身安全，香港作為中華人民共和國的一個特別行政區，《香港國安法》的落實、23條的通過，這個絕對是香港特別行政區的責任。

林健鋒：國際認同香港在李家超領導下更為安定

他指過去幾年政府做了大量的宣傳，亦做了很多招商引資的工作，國際都認同香港在行政長官李家超領導之下，香港更為安定、投資者更有信心、資金陸續來港、每天有人才來港等，都是體現了《香港國安法》和23條立法之後，香港繁榮穩定的現象。他認為香港有國家作為強大後盾，港人應該要配合政府、同心協力地幫助香港，去說好香港故事、支持香港，一定要共同守護這片來得不易的安定繁榮的家園。

立法會主席李慧琼表示，白皮書系統地回顧了香港在國家安全過去所面對的挑戰，也提醒社會國家安全風險依然存在，需要時刻保持警惕，並以事實為根據回顧了香港在維護國家安全道路上，經歷了的鬥爭路程，主要是由於23條立法無法完成，加上2019年的社會暴亂，更包括外部勢力的干擾，引起當時社會嚴峻的挑戰，形容這些歷史充分說明，如果沒有國家安全，就沒有香港的繁榮。

李慧琼展望未來香港牢牢把握維護國安規律

她續稱，過去一段時間有不少對於《香港國安法》的抹黑，又或不符事實的報導，白皮書是正本清源地說明，香港維護國家安全的歷史，也展望未來香港在維護國家安全方面，會牢牢把握的一些規律，特別是要向投資者清楚表明，增強信心，因為香港在維護國家安全的基礎上，是堅持和尊重保障人權，亦堅持在法治軌道上維護安全。

至於如何解讀白皮書於黎智英案判刑後發布，林健鋒認為應該正面去看白皮書，若用一件事或一宗案件來演繹整個白皮書，有可能未夠全面或適當，相信發布時間實屬巧合，是要根據實際情況去做的。

李慧琼引用王振民發言內容稱，白皮書發布是因為國際社會對《香港國安法》實施存在誤解，又或者有部分失實的言論，白皮書詳細講解香港維護國家安全的歷史，以及過去所面對的挑戰，以至未來的發展路向，這就是發布的原因及時間的考慮。

記者：郭詠欣

攝影：陳浩元

相關新聞：

國務院發布維護國安《白皮書》 涵五大範疇 形容國安如陽光空氣 不追求「泛化安全」允保障人權

國安白皮書｜李家超稱正合其時：對國家叛徒作嚴正警告 斥黎智英充當外部勢力爪牙

國安白皮書｜港澳辦：總結國安實踐經驗 護航「一國兩制」發展正本清源

