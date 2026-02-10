國安白皮書｜港澳辦：總結國安實踐經驗 護航「一國兩制」發展正本清源

國務院港澳事務辦公室發言人（2月10日）表示，國務院新聞辦發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面回顧了香港維護國家安全的實踐歷程，對以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展具重大意義。

國安法為由亂到治「分水嶺」

發言人指出，白皮書闡明香港維護國家安全的鬥爭從未停止，而基本法第23條立法長期是鬥爭焦點。由於立法未能及時完成，導致法律制度存在嚴重漏洞，讓反中亂港勢力有機可乘，2019年「修例風波」更演變成港版「顏色革命」。在此情況下，中央政府必須採取措施，迅速構築香港維護國家安全制度屏障，以有效化解國家安全面臨的重大現實威脅。

香港國安法是「一國兩制」實踐過程的里程碑

發言人指出，白皮書闡明制定《香港國安法》在「一國兩制」實踐過程中的重要里程碑意義。2020年6月30日，十三屆全國人大常委會第二十次會議全票通過香港國安法，並決定將該法列入基本法附件三，由香港特區在當地公佈實施。香港國安法創造性地建立了中央和特區層面的執行機制，體現了堅守「一國」之本、尊重「兩制」差異的立法精神。國安法實施後，反中亂港勢力和外部敵對勢力的囂張氣焰受到沉重打擊，香港選舉制度和區議會等地區治理制度得以系統性重塑，「愛國者治港」原則得到全面落實。「一法安香江」，開啟了「一國兩制」實踐的新征程。

23條立法完成 全社會形成強大合力

發言人續指，白皮書闡明香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任。自香港國安法實施以來，行政長官和政府敢於擔當，行政、立法、司法機關各司其職。2024年3月，香港特區更歷史性完成基本法第23條立法。執法、檢控及司法部門均恪盡職守，依法打擊危害國家安全犯罪，「國安家好」的共識深入人心，全社會形成維護國家安全的強大合力。

營商環境持續優化 國際排名躍升

發言人表示，白皮書闡明香港維護國家安全工作取得歷史性成就。在中央政府和香港特區的共同努力下，國家主權、安全、發展利益得到有力維護，香港繁榮穩定亦得到有力促進。香港政權安全有效維護，治理效能顯著提升；法治尊嚴有力捍衛，社會秩序恢復穩定。營商環境持續優化，經濟發展蓬勃興旺；市民權利自由更有保障。發言人引述數據指，香港國際金融、航運、貿易中心地位更加穩固，經濟自由度蟬聯全球第一，全球金融中心指數評分排名世界第三，世界競爭力排名重返全球前三，世界人才排名亦大幅躍升至全球第四、亞洲第一。

發言人最後強調，維護國家安全是為了捍衛「一國兩制」，歸根結底是為了國家好、香港好、香港居民好。一個安全、自由、發展、開放且生機勃勃的香港，定能實現長治久安和長期繁榮穩定，在中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中作出新貢獻。