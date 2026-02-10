國務院發布維護國安《白皮書》 涵五大範疇 形容國安如陽光空氣 不追求「泛化安全」允保障人權

國務院新聞辦公室於今日（2月10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。新華社報道，《白皮書》除前言、結束語外分為五個部分，分別是香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現由亂到治走向由治及興、以高水平安全護航「一國兩制」事業高品質發展。

《白皮書》：有高水平的安全 香港可創造新輝煌、作出新貢獻

《白皮書》強調，進入新時代，以習近平為核心的黨中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動盪變化，中央政府堅持總體國家安全觀，依照《憲法》和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特別行政區切實維護國家安全的憲制責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。



《白皮書》又提到，香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐，是保護750萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉的實踐，是促進世界和平與發展的實踐。

內容提及，當今世界百年變局加速演進，中國發展環境面臨深刻複雜變化，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。中央政府堅定支持香港特別行政區全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定扛起維護國家安全的憲制責任，持續築牢國家安全屏障，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

《白皮書》強調，有了高水平安全的香港，定能戰勝前進道路上的風險挑戰，在動盪不安的世界中穩如磐石；有了高水平安全的香港，定能主動識變應變求變，廣泛凝聚社會共識，在改革中開創香港發展新局面，實現長治久安和長期繁榮穩定；有了高水平安全的香港，定能充分發揮「一國兩制」制度優勢，更好融入和服務國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中創造新輝煌、作出新貢獻。

《白皮書》：國家安全如空氣陽光 「受益而不覺，失之則難存」

根據官方發布的全文，《白皮書》內容詳細回顧了香港自殖民地時代、回歸初期以來的國家安全歷程，面對眾多威脅，強調了中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任，以及特區的憲制責任。

內容又提到，國家安全「猶如空氣、陽光」，受益而不覺，失之則難存。維護國家安全沒有「局外人」，人人都是國家安全的持份者、受益人，也是國家安全的守護者、責任人。香港特別行政區政府持續加強宣傳教育，不斷增強香港居民國家安全意識。

此外，「修例風波」殷鑒不遠，國家安全警鐘長鳴。維護政權安全必須把反中亂港勢力排除在特別行政區管治架構之外，嚴防打着所謂「民主」、「自由」、「人權」口號的「軟對抗」，嚴防海外反中亂港活動倒灌香港。

不追求「絕對安全」 嚴格區分罪與非罪的界限

《白皮書》亦指，國家安全是每個人的安全，攸關香港全體居民和各國投資者的利益福祉。香港維護國家安全的實踐不追求「絕對安全」，或者「泛化安全」，對人權保障作出了完善的規定，保護香港居民根據基本法和有關國際公約適用於香港的有關規定享有的權利和自由。嚴格區分罪與非罪的界限，保障個人和組織依法行使權利和自由不受影響。

在追訴危害國家安全犯罪的過程中，保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權和其他訴訟權利；犯罪嫌疑人、被告人享有儘早接受司法機關公正審判的權利。「尊重和保障人權，是香港特別行政區維護國家安全的鮮明特色和重要經驗，必須長期堅持。」