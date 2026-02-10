國安白皮書｜李家超稱正合其時：對國家叛徒作嚴正警告 斥黎智英充當外部勢力爪牙

特首李家超今早（2月10日）出席行政會議前見傳媒，談及多項重點議題。對於國務院新聞辦公室於今日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，李家超表示意義重大、正合其時，他十分歡迎及支持，會全力履行要求。他會領導特區行政立法司法機關，貫徹履行維護國安責任。他簡述《白皮書》主要內容後，表示其對特區至為重要，具有關鍵和現實意義，必須仔細領會。

以高水平安全護航「一國兩制」發展

李家超表示有3項主要領會：一是香港維護國安的鬥爭從未停止，風險仍存，要時刻警惕；二是國安是中央事權，支持國家層面實行國安法；三是以高水平安全護航一國兩制事業的發展。他又認為，《白皮書》對危害國家安全的叛徒作嚴正警告，談到黎智英案裁決，顯示黎背叛國家、惡貫滿盈，損害特區和國家利益，其無恥地充當外部勢力的爪牙，裁決彰顯了公義。

李家超及後再發稿補充，十分歡迎和全力支持中央政府發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。他表示，作為特區首長、當家人，會領導和統籌特區行政、立法、司法履行《白皮書》的內容和要求，全力維護國家主權、安全和發展利益。他引述《白皮書》指出，中央政府從醞釀提出「一國兩制」科學構想到全面實施「一國兩制」方針，始終堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定。《白皮書》從五個方面闡述了香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現由亂到治走向由治及興、以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

他指，安全是發展的前提，發展是安全的保障。特區政府在維護國家安全和推動發展經濟上堅定不移，全力以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，並以高質量發展實現高水平安全，讓社會發展有更好的保障，市民有更好的生活。

巴拿馬法院裁決損投資者信心

另外，巴拿馬最高法院日前裁定，巴拿馬港口公司和巴拿馬政府簽署續約經營兩個巴拿馬港口的合約違憲，特區政府表示強烈不滿，反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或者其他不合理的政治手段，商務及經濟發展局已召見巴拿馬駐港總領事表達強烈不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係的出爾反爾，破壞巴拿馬的信用，並將對當地的營商環境和經濟發展，造成深遠的損害，嚴重破壞國際貿易規則，特區政府敦促巴拿馬政府尊重合約精神。

他認為有關裁決損害投資者信心，冀當局保障企業合法利益。

宏福苑安置｜業主較高比例期望政府收購業權

關於宏福苑安置，李家超指政府十分重視長遠住宿安排，政府會小心處理、平衡各方意見及因素，妥善做好過渡性安排，越早讓受影響的家庭做決定就越好。他指業主回覆已大致收齊，他們期望政府從速處理，就初步觀察，較高比例業主期望政府收購業權。當然他們亦重視具體收購價、保險等實際問題。

