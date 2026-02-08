打擊圍標︱民青局：明日於立法會進一步說明修例 深化改革樓宇管理 增權力、人手等

民政事務總署過去五年共接獲約1630宗有關大廈管理的投訴。當局早前表示，將推進下一階段《建築物管理條例》的檢視與修訂工作。民政及青年事務局局長麥美娟指出，過往局方因權力及人手所限，角色以支援為主，將提出進一步修訂《建築物管理條例》。

麥美娟今日（2月8日）在電台節目中表示，大廈管理投訴增加，源於近年市民對大廈管理的認知及關注提升，知道投訴有門。投訴內容林林總總，包括物業管理公司的服務質素，或因維修工程等引起的爭議。民政總署在處理時面對的最大困難，在於權力有限，以及人事編制下人手較為緊絀。因應市民要求局方更深入參與及協助業主立案法團事務，明日將在立法會進一步說明深化改革樓宇管理的工作，包括修訂主管當局的權力、人手架構、法例條文，以及授權與大型維修工程項目採購程序等，以更有效處理市民申訴。

維修工程表決前必須先舉行簡介會

修例後，法例將要求業主立案法團在大型維修工程表決前至少7日，必須舉行一次簡介會，向業主解釋工程細節，協助業主作出合適決定，並建議設定授權票的上限。

對於有意見要求取消「授權票」，麥美娟表示，實際執行較為困難，因授權票有其作用與需要，例如已移居海外或年長業主，或希望委託家人代為出席會議。她強調重點在於加強監管授權票，包括未來將增加要求，例如規定法團須在當眼位置張貼授權票名單，以便監察是否存在偽造授權；亦會要求業主申報是否知悉會議議程及表決事項，「你否知悉會議要做甚麼表決？有，才打個剔。你是否真的是單位的業主有權授權他人？你的身份證明文件是甚麼？才打個剔，然後才簽名，亦說明如果亂填屬刑事。」她希望藉此鼓勵業主親身出席及參與會議。

合安正與宏福苑前管理公司進行交接

在打擊圍標方面，除鼓勵業主親身參與，亦會透過上述措施杜絕濫用或偽造授權票，並進一步修訂利益申報制度，建議要求工程顧問申報與承辦商之間的關係。

她又指，宏福苑火災後，當局委任合安管理公司為屋苑的委任管理人，現時合安正與前管理公司進行交接，因為有別於一般屋苑，宏福苑情況牽涉很多複雜程序，因此需時較長。至於安排上樓，她指，由於現時仍處於搜證圍封階段，及需配合樓宇的鞏固維修工作，要逐一按程序進行。

